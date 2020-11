FIFA 21 reforçado com nomes de outros mundos

Dua Lipa

“É ótimo ser incluída na banda sonora deste ano de FIFA21, juntamente com tantos outros artistas incríveis. O meu irmão mais novo é um grande fã da FIFA, e ser apresentado como personagem jogável é uma loucura! Espero que ele me coloque na sua equipa VOLTA! É particularmente porreiro o jogo incluir, pela primeira vez, um avatar artista de música feminina e mal posso esperar para que as mulheres mostrem aos homens o que temos!

Joel Embiid

“Sou o melhor jogador e adepto de futebol da NBA, por isso poder dizer que estou no FIFA apenas prova isso. O futebol tem um seguimento enorme e leal em todo o mundo e ver diferentes elementos das principais ligas desportivas juntarem-se é algo que me deixa verdadeiramente entusiasmado por fazer parte”.

Lewis Hamilton

“Sempre adorei jogar EA SPORTS FIFA como forma de descontrair. Participar no jogo deste ano ao lado de alguns dos outros nomes de diferentes desportos é espantoso”.