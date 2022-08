Fatal Fury/Garou de regresso em breve

A SNK Corporation anunciou recentemente que um novo jogo da série Fatal Fury (uma série de jogos que fez história no género de videojogos de luta), está atualmente em desenvolvimento: Fatal Fury/Garou.

Venham conhecer mais sobre Fatal Fury/Garou e outras novidades que envolvem King of Fighters XV e Samurai Shodown.

Tendo sido lançado na longínqua década de 90 do século passado, Fatal Fury foi um dos jogos de ação e luta mais em voga na altura e nos salões de jogos de então.

Ao longo dos anos, tornou-se numa série lendária e que manteve inúmeros jogadores leais ao seu legado e recentemente a SNK Corporation veio revelar que se encontra em desenvolvimento um novo jogo: Fatal Fury/Garou.

"A popular série de jogos de luta FATAL FURY da SNK, que liderou o boom dos jogos de luta nos anos 90 com o seu lançamento em 1991, o último dos quais foi GAROU: MARK OF THE WOLVES em 1999, vai receber um novo jogo. O teaser do novo jogo foi revelado recentemente e revela como Fatal Fury/Garou corresponderá a uma reviravolta na história dos jogos de luta. Esperamos que os fãs apreciem esta continuação da lendária série." foram declarações dos responsáveis da SNK.

Entretanto estas novidades recentes da SNK também se referem a King of Fighters XV que revelou que a Team SAMURAI vai juntar-se ao jogo no outono de 2022. Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger do popular jogo de luta da SNK, Samurai Shodown, estão de chegada a King of Fighters XV.

A próxima temporada do DLC de King of Fighters XV começa em 2023. Shingo Yabuki e Kim Kaphwan foram anunciados, com planos para o aguardado crossplay a caminho. Os personagens DLC para King of Fighters XV incluem 7 personagens atualmente disponíveis, 8 personagens anunciados anteriormente, bem como personagens não anunciados da próxima temporada, para um total de mais de 15 personagens planeados. Juntamente com os 39 personagens jogáveis do jogo principal, um total de 54 personagens estarão disponíveis em King of Fighters XV.

Por outro lado, Samurai Shodown será atualizado em 2023 de maneira a melhorar a jogabilidade e a funcionalidade online. A atualização estará disponível para PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Steam e Epic Games Store.