Estrela Betelgeuse está a recuperar depois de um “espirro” gigante

Betelgeuse é uma estrela muito grande, luminosa e fria classificada como uma supergigante vermelha. É uma das estrelas mais brilhantes que podemos ver aqui da Terra. Em 2019, este astro explodiu literalmente o seu topo. Os astrónomos, recorrendo aos dados do Hubble da NASA e a outros observatórios, concluíram que a brilhante estrela vermelha perdeu uma parte substancial da sua superfície visível e produziu uma gigantesca Ejeção de Massa de Superfície (SME).

O fenómeno foi algo que nunca havia sido visto no comportamento normal de uma estrela. Se fosse o nosso Sol, a Terra iria sofrer... muito!

A título de exemplo, o nosso sol sopra rotineiramente partes da sua ténue atmosfera exterior, a corona, num evento conhecido como Ejeção de Massa Coronal (CME). Contudo, a Betelgeuse explodiu 400 mil milhões de vezes mais massa do que uma típica CME!

Após esta explosão, a estrela ficou mais fraca, perdeu brilho e tornou-se menos proeminente. Seria um "último suspiro"?

Betelgeuse afinal está a recuperar lentamente

Desde 2019, altura em que aconteceu a monstruosa ejeção de massa coronal, a grande estrela ainda está lentamente a recuperar desta convulsão catastrófica. Andrea Dupree do Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian em Cambridge, Massachusetts, disse o seguinte:

A Betelgeuse continua a fazer algumas coisas muito invulgares neste momento; o interior está a saltar.

Estas novas observações dão pistas sobre como as estrelas vermelhas supergigantes perdem massa no final das suas vidas à medida que os seus fornos de fusão nuclear se esgotam, antes de explodirem como supernovas. A quantidade de perda de massa afeta significativamente o seu destino. No entanto, o comportamento surpreendentemente petulante da Betelgeuse não é prova de que a estrela esteja prestes a explodir em breve.

Portanto, o evento da perda de massa não é necessariamente o sinal de uma explosão iminente.

Estudo da Betelgeuse antes, durante e depois da SME

Os astrónomos que seguem este evento estão agora a juntar todas as peças do comportamento insolente da estrela antes, depois e durante a erupção numa história coerente de uma convulsão titânica nunca antes vista numa estrela envelhecida.

Estes elementos estão a ser recolhidos de novos dados espectroscópicos e de imagem do observatório robótico STELLA, do telescópio espacial Fred L. Whipple do Observatório Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph (TRES), da nave espacial do Observatório de Relações Solares Terrestres da NASA (STEREO-A), do telescópio espacial Hubble da NASA, e da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis (AAVSO).

Claro que, como refere o investigador Dupree, os dados do Hubble foram fundamentais para ajudar a resolver o mistério.

A explosão titânica ocorrida em 2019 foi possivelmente causada por uma pluma convectiva, com mais de um milhão e meio de quilómetro de diâmetro, borbulhando a partir do interior da estrela. Este fenómeno produziu choques e pulsações que explodiram de um pedaço da fotosfera.

Isto deixou a estrela com uma grande e fria superfície sob a nuvem de poeira que foi produzida pela peça de refrigeração da fotosfera. A Betelgeuse está agora a lutar para recuperar desta lesão.

Nuvem de poeira da ejeção bloqueou a luz de Betelgeuse

Esta estrela pesa várias vezes mais do que a nossa Lua, o pedaço de fotosfera fraturado acelerou para o espaço e arrefeceu formando uma nuvem de poeira. Foi isso que bloqueou a luz da estrela, tal como vista da Terra.

O escurecimento, que começou em finais de 2019 e durou alguns meses, era facilmente percetível pelos observadores "amadores", que observavam a mudança de brilho da estrela. Se procurar uma estrela brilhante no céu, pode facilmente encontrar Betelgeuse no ombro direito da constelação Orion.

Esta estrela tem um irregular "bater de coração". Contudo, a taxa de pulsação do supergigante de 400 dias já não existe, mas pode ser apenas uma situação temporária. Há quase 200 anos que os astrónomos medem este ritmo como é evidente nas variações de brilho e movimentos de superfície do Betelgeuse. A sua perturbação atesta a ferocidade da explosão.

Um interior de gelatina

Segundo o que os astrónomos pensam, as células de convecção interior da estrela, que conduzem a pulsação regular, podem estar a deslizar como uma máquina de lavar desequilibrada. Os espectros TRES e Hubble implicam que as camadas exteriores podem estar de volta ao normal, mas a superfície ainda está a saltar como uma placa de gelatina à medida que a fotosfera se reconstrói.

Embora o nosso sol tenha ejeções de massa coronal que sopram pequenos pedaços da atmosfera exterior, os astrónomos nunca testemunharam uma quantidade tão grande da superfície visível de uma estrela explodir no espaço. Portanto, as ejeções de massa superficial e as ejeções de massa coronal podem ser eventos diferentes.

A Betelgeuse é agora tão grande que se substituísse o Sol no centro do nosso sistema solar, a sua superfície exterior estender-se-ia para além da órbita de Júpiter. Dupree utilizou o Hubble para resolver pontos quentes na superfície de Betelgeuse em 1996.

Esta foi a primeira imagem direta de uma estrela que não era o Sol. O Telescópio Espacial James Webb da NASA pode ser capaz de detetar o material ejetado em luz infravermelha, à medida que se afasta da estrela.

Em resumo: Os astrónomos concluíram que a brilhante estrela vermelha supergigante Betelgeuse explodiu literalmente o seu topo em 2019. Betelgeuse perdeu uma parte substancial da sua superfície visível, causando a formação de uma nuvem de poeira e escurecendo a estrela como ela é vista da Terra. Betelgeuse ainda está a recuperar dessa explosão.