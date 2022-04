Fã de Elden Ring está a criar uma versão do jogo para Game Boy

O jogo Elden Ring foi lançado pela criadora FromSoftware no dia 25 de fevereiro e, com apenas dois meses de existência, já é um verdadeiro sucesso, tendo sido considerado como o título mais vendido nos Estados Unidos da América em 2022.

Muitos já são os jogadores fanáticos, e há quem vá mesmo mais longe, pois agora um fã de Elden Ring está a desenvolver uma versão do jogo para Game Boy.

Elden Ring está a ser desenvolvido para Game Boy

Um fã do jogo Elden Ring encontra-se a criar uma versão do jogo para o Game Boy. O jogador, designado de shintendoTV, está a levar este objetivo muito a sério, e o desenvolvimento desta versão pode mesmo ser acompanhada em tempo real.

Desta forma, o criador pretende levar o já popular jogo da FromSoftware para uma plataforma inferior às consolas PlayStation 5 e Xbox Series X, o que se pode designar como uma tarefa ambiciosa. ShintendoTV anunciou a sua criação no Reddit, o que despertou de imediato a atenção dos utilizadores.

De acordo com a publicação do fã, esta versão de Elden Ring está a ser desenvolvida de forma a funcionar no hardware real. No entanto ainda não revelou quais as partes do jogo que vai recriar para o Game Boy.

Mas sabe-se que está nos seus objetivos a recriação de algumas áreas do jogo, como a de Limgrave até ao final do mês de maio, e ainda a inclusão da NPC Melina, a donzela que acompanha o jogador pela sua aventura. ShintendoTV adianta que o desenvolvimento será feito “pixel por pixel”.

Para ajudar a visualizar melhor esta nova versão do jogo Elden Ring, o criador partilhou um vídeo com várias cenas do mesmo:

Caso já tenha jogado o jogo original, percebe através do vídeo que ShintendoTV conseguiu recriar o início do jogo, quando o jogador acorda na Capela da Antecipação e tem a primeira luta.

Esta versão do jogo para Game Boy está a ser desenvolvida na plataforma GB Studio 3.0, mas ainda está na fase de testes.