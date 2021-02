Está a chegar Hot Brass, um policial tático das SWAT

A SWAT (Special Weapons And Tactics Unit) é uma força especial das unidades policiais americanas. Se pudéssemos fazer a comparação, será, talvez, o equiparável aos nossos GOES (Grupo de Operações Especiais).

A editora Treasure Hunters Fan Club, veio revelar recentemente que Hot Brass já está preparado para a ação. Venham ver mais…

Hot Brass é um shooter que coloca o jogador na pele de um operativo das SWAT norte-americanas. O jogo será aquilo a que se pode denominar de top-down tactical shooter (shooter tático com perspetiva top-down).

Hot Brass foi desenvolvido pelos estúdios australianos Walk With Kings e, conforme podem ver pelas seguintes imagens, promete bastante e poderá vir a ser uma ótima surpresa para apreciadores do género.

Trata-se, à primeira vista, de um jogo algo diferente. Isto, pois a representação dos personagens é feita sob a forma de “caricas” que os identificam e às suas habilidades.

Trata-se de uma forma diferente de fazer as coisas, mas que parece ter potencial, em particular porque o jogo assenta o seu foco na jogabilidade em detrimento do grafismo.

As missões de Hot Brass serão variadas e com um vários fatores que as tornarão mais complexas ou mais exigentes. Existirão missões tão variadas como execução de missões de eliminação de alvos importantes, resgate de reféns, e muitos mais.

O objetivo será o de concluir todas essas missões sem a existência de baixas entre a equipa. No entanto, cada missão que Hot Brass nos lança, vem com vários objetivos e diversas desafios o que torna as coisas ainda mais complexas.

Com a inclusão de eventos dinâmicos a ocorrerem no decorrer das missões a situação pode escalar para algo diferente e mais complicado. Uma “simples” situação de reféns pode descambar numa tentativa de atentado terrorista e desta forma o jogador terá de rapidamente adaptar-se à nova realidade.

A rapidez de raciocinio e capacidade de adaptação será a chave para a conclusão de objetivos. Hot Brass, pode parecer um jogo de “caricas”, mas, segundo os estúdios que desenvolveram o jogo, Walk With Kings, é muito mais que isso e vai colocar os jogadores à prova, vezes e vezes sem conta.

Hot Brass chega ao PC e Mac OSX a 26 de fevereiro.