Empire of Sin e a Lei Seca dos anos 20

Encontra-se em desenvolvimento pela Romero Games, Empire of Sin, um jogo de estratégia que retrata a época atribulada dos anos 20 em Chicago (nos Estados Unidos) onde imperava o crime e a corrupção.

Trata-se de um jogo bastante promissor, conforme podem ver mais abaixo.

Os anos 20, no início do século passado, foram uma altura bastante conturbada nos Estados Unidos da América. Muitas cidades sofreram de uma grande crise económica que ajudou a que se tornassem de metrópoles do crime e corrupção.

Tal facto aconteceu com Chicago, onde proliferaram criminosos como Al Capone, por exemplo. É precisamente este estado de sítio que Empire of Sin tenta passar para videojogo, quando for lançado a 1 de dezembro deste ano.

Trata-se de um jogo de estratégia extremamente orientado para os personagens, ou seja, apesar de ser um jogo de gestão e estratégia, o grande ênfase estará nos diferentes personagens que controlamos (como o próprio Alphonse Capone, por exemplo).

Em Empire of Sin, o jogador será um líder de um gangue de marginais, e que terá de construir e gerir o seu império criminoso e defendê-lo de outros gangues rivais.

No jogo poderemos escolher um de entre catorze bosses únicos baseados em gangsters fictícios e reais, e depois partir para a criação do nosso império do crime durante a Lei Seca de Chicago.

De forma a aumentar o seu império e mantê-lo a salvo das autoridades, o jogador terá de pressionar, aliciar e intimidar tudo e todos, incluindo as próprias autoridades.

O sistema de combate entre o gangue do jogador e os seus rivais (ou com as autoridades) decorre por turnos.

Seja com recurso à violência, ou ao suborno, ou a outras medidas mais diplomáticas o jogador terá variados estabelecimentos onde aumentar a sua influência e poder, desde bares e redes ilegais, casinos e não só.

Empire of Sin será lançado a 1 de dezembro para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch.