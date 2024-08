Emio – The Smiling Man, um crime para desvendar

Já tem data marcada para a Nintendo Switch, a próxima história de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, uma série de thrillers dramáticos. Venham saber mais.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detetive Club é a primeira história de Famicom Detetive Club em 35 anos e segue o primeiro e segundo capítulos da série, mais recentemente refeitos para a Nintendo Switch: Famicom Detective Club: The Missing Heir and Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.

Será que um assassino em série voltou, ou será obra de um imitador? Os crimes são inspirados na história do The Similing Man ou na origem dela? Os jogadores descobrirão as respostas e muito mais enquanto investigam em Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club.

A História

Em Emio – The Smiling Man: Famicom Detetive Club, um estudante foi encontrado morto de forma arrepiante, com a cabeça coberta por um saco de papel no qual figura um rosto sorridente e sinistro.

Esta imagem inquietante tem semelhanças com uma pista recorrente numa série de assassinatos não resolvidos há 18 anos atrás – assim como Emio (o Homem Sorridente), um assassino de lenda urbana que diz conceder às suas vítimas "um sorriso que durará para sempre".

O jogador veste a pele de um investigador particular assistente da Utsugi Detetive Agency e vai ter de ajudar a polícia a resolver este caso de assassinato. Neste drama interativo, será crucial, examinar todas as pistas e reunir os testemunhos para encontrar possíveis ligações com eventos horríveis ocorridos no passado.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club chega à Nintendo Switch no dia 29 de agosto.