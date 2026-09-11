Elden Ring chega à Nintendo Switch 2 com edição completa e novidades

A Bandai Namco e a FromSoftware assinalaram esta semana um novo capítulo na história de Elden Ring com o lançamento de ELDEN RING Tarnished Edition para a Nintendo Switch 2. No entanto, há mais novidades.

As Terras Intermédias expandem-se para uma nova plataforma

A Bandai Namco e a FromSoftware assinalaram esta semana um novo capítulo na história de Elden Ring com o lançamento de ELDEN RING Tarnished Edition para a Nintendo Switch 2. A estreia marca a chegada de um dos RPG de ação mais aclamados dos últimos anos ao ecossistema Nintendo, permitindo que uma nova comunidade de jogadores explore as perigosas Terras Intermédias e o misterioso Reino das Sombras.

Esta edição reúne numa única experiência o jogo base e a expansão Shadow of the Erdtree, oferecendo centenas de horas de exploração, combate e descoberta. O lançamento é particularmente relevante para os fãs da Nintendo, que passam a ter acesso, pela primeira vez, à obra criada por Hidetaka Miyazaki, diretor responsável pela série Dark Souls, e enriquecida pelo universo concebido em colaboração com George R. R. Martin, autor de A Song of Ice and Fire.

Novas classes, armaduras e opções de personalização

A chegada de ELDEN RING Tarnished Edition não traz apenas uma nova plataforma. A FromSoftware aproveitou a ocasião para introduzir conteúdo inédito que fica disponível para jogadores em todas as plataformas.

Entre as novidades encontram-se duas novas classes iniciais, o Cavaleiro Pesado e o Cavaleiro Idus, que oferecem abordagens distintas ao combate e à progressão da personagem. Foram ainda adicionados quatro novos conjuntos de armadura, incluindo equipamentos exclusivos associados às novas classes.

Pela primeira vez, os jogadores podem também personalizar o visual de Torrent, o icónico Corcel Espectral que acompanha a aventura desde os primeiros momentos. Estão disponíveis três novas aparências para a montada, reforçando as opções de personalização numa experiência conhecida pela liberdade que proporciona.

Um fenómeno que continua a crescer

Lançado originalmente em 2022, Elden Ring tornou-se rapidamente um fenómeno global, acumulando mais de 30 milhões de unidades vendidas e conquistando centenas de nomeações para Jogo do Ano. O seu vasto mundo aberto, a narrativa envolvente e a exigente fórmula de combate tornaram-no numa das produções mais influentes da indústria nos últimos anos.

Com a chegada da Tarnished Edition à Nintendo Switch 2 e a disponibilização de novo conteúdo para toda a comunidade, a FromSoftware demonstra que ainda há muito para descobrir nas Terras Intermédias. Para os veteranos, esta é uma oportunidade para regressar à aventura com novas opções de jogo.

Para os jogadores da Nintendo, representa finalmente a possibilidade de embarcar numa das jornadas mais marcantes da história recente dos videojogos.