Google Gemini chegou ao Windows! A IA está agora à distância de um clique no PC

A Google deu um passo importante na sua estratégia de expansão da IA ao disponibilizar a app oficial do Gemini para qualquer PC com Windows. A nova ferramenta passa a estar acessível diretamente no ambiente de trabalho, tanto no Windows 10 como do Windows 11.

Google Gemini chega oficialmente ao PC com Windows

A grande vantagem prática desta novidade reside na rapidez com que o assistente pode ser chamado para qualquer tarefa. Com uma simples combinação de teclas (Alt + Espaço), surge de imediato uma janela pronta a receber pedidos. Esta mecânica elimina por completo a necessidade de abrir o browser, navegar até ao serviço ou manter separadores abertos apenas para consultar a IA da Google .

IA com atalhos rápidos e produtividade sem browser

No que toca à utilidade direta, o software replica e amplia tudo o que já era possível executar na versão web. A plataforma permite analisar ficheiros, resumir relatórios, aperfeiçoar escrita e pesquisar dados com rapidez. Paralelamente, o sistema integra agentes dedicados para tarefas contínuas, desenhados para manter um apoio permanente ao longo de toda a sessão de utilização do PC.

A versatilidade do software estende-se igualmente às áreas criativas e visuais, dispensando ferramentas externas pesadas para ajustes rápidos. Através da app, é possível gerar e editar ilustrações, além de criar multimédia e vídeos detalhados a partir de simples instruções de texto. O objetivo é viabilizar a criação de elementos para apresentações ou documentos sem quebrar a concentração nem interromper as restantes tarefas.

Multimédia avançada e impacto mínimo no sistema

A Google fez também questão de desenhar uma app leve e discreta, capaz de correr em segundo plano sem sobrecarregar a máquina. O consumo de memória RAM e de processamento foi otimizado para que a presença da IA não prejudique a fluidez das outras aplicações abertas no computador, assegurando que o desempenho global do PC permaneça intacto durante o uso.

O pacote de instalação para o PC com o Windows já se encontra disponível diretamente na Google. A configuração inicial é simples e requer apenas alguns passos para que o atalho de teclado pretendido rápido fique ativo e pronto a usar. A prsença do Gemini expande-se assim além do ecossistema móvel e do macOS, consolidando uma presença universal nas plataformas mais populares.

Esta aposta marca uma evolução relevante na forma como interagimos com o PC e reforça a competição direta com as soluções nativas do Windows. A Ggle já confirmou que vai continuar a atualizar a app com novas funcionalidades e integrações mais profundas com o Windows, prometendo transformar o assistente num companheiro indispensável para quem trabalha diariamente no PC.