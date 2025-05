Echoes of Time, uma aventura na língua de Camões

Com desenvolvimento a cargo da equipa portuguesa dos Duck Studio Games, Echoes of Time é um jogo de exploração e puzzles na primeira pessoa onde os jogadores assumem o papel do Dr. Júlio Rodrigues, um arqueólogo determinado a desvendar os mistérios do tempo. Venham saber mais...

O estúdio independente português de desenvolvimento videojogos Duck Studio Games está neste momento a trabalhar no seu segundo título para PC, Echoes of Time.

Trata-se e um jogo de exploração e puzzles na primeira pessoa onde os jogadores vestem a bata do Dr. Júlio Rodrigues, um arqueólogo determinado a desvendar os mistérios do tempo.

Duck Studio Games O Duck Studio Games foi fundado em Lisboa, em 2024. criado no âmbito da Licenciatura em Videojogos da Universidade Lusófona. Fruto da paixão de jovens criadores pelo storytelling e puzzles, o seu primeiro título, Cruzzle, é um jogo de puzzle com foco na acessibilidade dos jogadores. Com uma equipa pequena mas dedicada, o estúdio encontra-se a desenvolver Echoes of Time. A equipa é composta por: Margarida Teles - Game Programmer

Fábio Ribeiro - Game Programmer

Mariana Marques - Game Artist

Miguel Rodrigues - Game Artist

A narrativa de Echoes of Time coloca o jogador no papel de Dr. Júlio Rodrigues, um arqueólogo de renome da ChronoTech Industries, no ano de 2142. Equipado com a tecnologia ChronoVision, que permite viajar entre duas linhas temporais, presente e passado (1500), ele deve investigar anomalias temporais que ameaçam a estrutura do tempo.

A jornada começa no Templo Baak’tuun, onde uma civilização desconhecida deixou vestígios de tecnologia capaz de ter causado essas distorções temporais. O jogador terá de explorar e desvendar os segredos por trás dessas anomalias.

Principais características/features:

Exploração em primeira pessoa no papel de Júlio

Viagens Temporais entre o passado e o presente

Puzzles envolventes e desafiadoras

Arte que mistura realismo e estilização

Base da cultura Maia/Inca

Experiência de jogo muito ambiental com um grande foco na narrativa da amizade de Júlio e Lucas seu colega de trabalho/amigo

