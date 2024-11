EA SPORTS WRC celebra um ano em números

Tal como já tem sido comum acontecer com outros títulos (ver o caso de EA SPORTS FC 25 aqui), também EA SPORTS WRC decidiu celebrar um ano de existência com a divulgação de números referentes ao jogo e comunidade de jogadores fieis. Venham conhecê-los...

Para muitos jogadores, EA SPORTS WRC é inquestionavelmente o melhor jogo de Rally da atualidade. E... está de parabéns.

A Electronic Arts encontra-se a celebrar o 1º aniversário de EA SPORTS WRC e nada como mostrar números sobre este primeiro ano de jogo, para refletir um pouco sobre o seu impacto e receptividade pela comunidade.

Os dados agora divulgados revelam os carros, provas, categorias e nações favoritas dos fãs no videojogo oficial do World Rally Championship.

Podem ver na imagens que se seguem, esses mesmos números que ilustram precisamente a competitividade e emotividade que o jogo despertou na sua comunidade e que, continuará certamente a despertar.

Jogadores de todo o mundo têm-se reunido e enfrentado na procura pelo rally perfeito. O Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID - favorito dos fãs - conquistou o primeiro lugar como o carro mais popular, seguido de perto pelo Ford Puma Rally1 HYBRID e pelo Ford Fiesta Rally3. Jogadores de França, Estados Unidos e Finlândia provaram ser os mais rápidos, com os fãs Australianos e Portugueses posicionados logo a seguir.

O Rally de Monte Carlo foi classificado como a prova mais popular durante o ano, acompanhado logo a seguir pelo Rally de Portugal e o Rally da Finlândia ao nível de popularidade.

Entretanto e naquilo que nos toca mais ao nosso feudo, reparem que Portugal também surge no top dos eventos mais populares e no ranking das nações mais rápidas.

"Estamos a comemorar um ano desde o lançamento do EA SPORTS WRC e estamos muito agradecidos pelo apoio da comunidade e pelo entusiasmo dos nossos jogadores nos últimos 12 meses", disse Matthew Battison, Diretor Criativo da Codemasters. "Estamos entusiasmados em continuar a aumentar o nosso conteúdo no videojogo para os jogadores, através da expansão da temporada WRC 24 e do DLC posterior em 2025".