E3 2023: Maior exposição do mundo dedicada ao videojogos foi cancelada

A notícia não é propriamente surpreendente. Este ano a maior exposição dedicada ao universo gaming E3 não vai acontecer, tendo sido já cancelada oficialmente.

No final de janeiro, as notícias já apontavam para a não presença dos maiores pesos pesados da indústria dos videojogos na E3 2023. A notícia era dada como um "exclusivo" e referia que o "IGN ouviu de várias fontes credíveis que a Xbox, Sony e Nintendo não fariam parte da E3 2023, nem presentes no salão de exposições do Los Angeles Convention Center".

Sem eles, a viabilidade do evento ficava comprometida.

Agora, a Entertainment Software Association (ESA) e a Reedpop, organizadora do evento, anunciaram que o E3 2023 não vai mesmo acontecer.

Esta foi uma decisão difícil por causa de todo o esforço que nós e os nossos parceiros fizemos para realizar este evento, mas tivemos que fazer o que é certo para a indústria e o que é certo para a E3

| disse Kyle Marsden-Kish da Reedpop num comunicado conjunto com a ESA

Depois do cancelamento do evento em 2020 devido à COVID-19, este seria o regresso esperado, contudo, 2023 poderá marcar o encerrar de um dos maiores eventos de gaming mundial para sempre.