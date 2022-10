Die by the Blade a caminho do PC e consolas

A editora Kwalee revelou recentemente que o jogo Die by the Blade, desenvolvido pelos estúdios Grindstone e Triple Hill Interactive se encontra a caminho do PC e consolas.

Venham conhecer mais detalhes sobre este fantástico jogo de combate e luta.

Tal como referimos ao inicio, Die by the Blade é um jogo de combate com espadas, desenvolvido em parceria pelos estúdios Grindstone e Triple Hill Interactive.

Die by the Blade, transforma o jogador num verdadeiro espadachim, enquanto participa em combates frenéticos 1x1 que apresentam uma dinâmica de one-hit-kill, ou seja, alguns golpes únicos matam de imediato o oponente.

Na criação de Die by the Blade, a equipa da Triple Hill Interactive bebeu fortes inspirações em jogos lendários como Bushido Blade, Way of the Samurai, e na série Dark Souls.

Decorrendo num mundo oriental alternativo, o jogador veste as mantas de um Samurai que será mestre no uso de uma determinada arma tradicional japonesa. O jogador escolhe a arma de eleição do seu personagem o que faz com que, dessa forma, receba um conjunto de atributos adicionais que envolvem ataques e defesas específicos assim como a possibilidade de lançar os fantásticos e mortais ataques one-hit-kill.

O jogo apresenta uma campanha singleplayer que apresenta uma narrativa própria e que liga os diferentes combates entre si. No entanto, para quem preferir, pode sempre entrar em confrontos online (ou local) com amigos. Terão lugar ainda, Ranked Matches para os mais competitivos e que procurem desafios extra.

No jogo Die by the Blade, não existem barras de saúde ou de energia, pelo que os jogadores não podem baixar a guarda. A arte de defender bem, é tão importante como a de atacar e com o sistema one-hit-kill, não há espaço para erros.

Para sobreviver a estes combates, os jogadores terão de aprender a arte de defesa dos ataques inimigos, dominar os diferentes combos da arma escolhida e afinar os seus reflexos. A vitória num combate pode acontecer numa questão de segundos.

Die by the Blade é um jogo de combate brutal e com sequências sanguinárias. Os jogadores poderão encontrar confrontos intensos nos quais poderão mesmo chegar a haver desmembramentos.

Uma nota final para a grande capacidade de personalização do nosso personagem (e respetivo estilo de combate) que segundo a Triple Hill Interactive possibilitará aos jogadores a criação do melhor e mais intimo Samurai que reside dentro de cada um.

Die by the Blade será lançado a 3 de Novembro para PC, Playstation 5, Series X, PlayStation 4 e Xbox One. Existem ainda planos para o lançamento de uma versão para Nintendo Switch a ser lançada em 2023.