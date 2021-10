Desportos de inverno a caminho com Alpine – The Simulation Game

A editora Aerosoft e os estúdios de desenvolvimento austríacos HR Innoways anunciaram a data de lançamento de Alpine - The Simulation Game, um jogo dedicado aos desportos de inverno.

Com o inverno a chegar, é um jogo que se ajusta perfeitamente e que, chegando a tempo do Natal, pode vir a ser uma boa alternativa para quem aprecie este tipo de desportos.

Alpine - The Simulation Game é um jogo de gestão e simulação que coloca os jogadores no papel de um gestor de uma estância de ski de Oberbruck.

Tal como em jogos do género, o objetivo principal será o de criar a melhor estância possível e dessa forma, passo a passo, vamos ter de encontrar formas (e investimento) para a ir melhorando gradualmente.

Alpine - The Simulation Game conta com um modo campanha onde teremos de explorar vasto e diversificado território onde o jogo decorre e encontrar as melhores formas de o rentabilizar, sob a forma de desportos de inverno. Segundo a Aerosoft, o mapa onde a ação decorre encontra-se extremamente detalhado e com inúmeros pontos de interesse para o nosso objetivo.

Criar novas pistas de ski, montar elevadores para os utentes, adquirir veículos para limpeza e tratamento das pistas,... tudo isso fará parte das responsabilidades do jogador e à medida que as missões e tarefas impostas pelo jogo, forem sendo cumpridas, vamos desbloqueando muito mais novidades (tanto novos veículos, como novas áreas, novos tipos de teleféricos, outros objetos e infraestruturas).

Dessa forma, o resort vai-se expandindo e aumentando o leque de ofertas, que por sua vez, aumenta a procura por amantes dos desportos de inverno.

Parte interessante do jogo será a de permitir aos jogadores que também partam para a ação e dessa forma, poderem experimentar (numa perspetiva de terceira pessoa) as diferentes atrações que disponibilizam no seu resort.

"Alpine - The Simulation Game tenta recriar uma simulação diversificada duma estância turística no magnífico cenário dos Alpes," referiu Max Rudorfer, fundador da HR Innoways. "Com o jogo, pretendemos criar uma simulação que tivesse um equilíbrio bem balanceado entre realismo e jogabilidade, que satisfaça todos os jogadores, com particular para os que tenham consolas. Creio que o conseguimos. Trata-se do primeiro jogo de simulação do género a ser lançado para consolas".

Alpine - The Simulation Game será lançado a 23 de novembro para Playstation 4 e PC.