Depois de adiamentos, Fast & Furious Crossroads já tem data

A Bandai Namco em sintonia com a Universal Games, a Digital Platforms e a Slightly Mad Studios revelaram finalmente a data de lançamento para Fast & Furious Crossroads. Tudo isto, claro, depois do adiamento provocado pela pandemia do COVID-19.

Além disso, um novo trailer de jogabilidade também foi revelado e já demonstra alguma qualidade.

Após o adiamento por causa da Pandemia do COVID-19, parece que finalmente Fast & Furious Crossroads está no caminho certo e já tem data de lançamento marcada.

O jogo é então uma aventura sobre 4 rodas que coloca os jogadores no assento do condutor para um jogo frenético, repleto de ação, velocidade e adrenalina.

Fast & Furious Crossroads traz um estilo cinematográfico

Com uma apresentação com um estilo muito cinematográfico, o jogo leva a ação em redor do mundo, passando por locais como Atenas, Barcelona ou Marrocos.

O jogo vai apresentar uma história original. Nesse sentido, terá os nossos heróis bem conhecidos Dom, Letty e Roman (interpretados por Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson) a completarem missões por todo o Mundo.

A história leva o jogador a perseguir uma organização criminosa internacional para impedir os seus planos. Repleto de acrobacias, assaltos, engenhocas, locais exóticos e… carros. No entanto, esses carros foram cuidadosamente selecionados em conjunto com Dennis McCarthy, o coordenador oficial de veículos do Fast & Furious.

Adicionalmente, e segundo o se sabe, vão ainda aparecer novos personagens interpretados por Sonequa Martin-Green (da série The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (John Wick 3: Parabellum).

Foi ainda revelado que o jogo vai possuir não só um Modo História singleplayer, mas também modo(s) multiplayer incluindo cooperativo.

Fast & Furious Crossroads será assim lançado a 7 de agosto para Playstation 4, Xbox One e PC.

