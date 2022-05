Consola Steam Deck supera facilmente o teste de durabilidade extrema

A consola Steam Deck da Valve foi uma boa surpresa para todos os jogadores que gostam de boas máquinas, variedade de jogos e têm especial interesse em equipamentos móveis para levarem as suas aventuras para qualquer lugar.

Mas também é importante que os equipamentos sejam fortes para aguentaram muitas horas de jogo, e também algumas eventuais quedas e arranhões. Assim, recentemente a Steam Deck foi submetida a um teste de durabilidade extrema, o qual passou sem praticamente dificuldade alguma.

Steam Deck é uma consola super resistente!

A consola da Valve foi agora submetida aos testes de durabilidade extrema do popular canal de youTube JerryRigEverything, conhecido pelos seus diversos testes à resistência de vários equipamentos. Desta forma, agora foi a vez da Steam Deck ser posta à prova e, a verdade, é que passou com distinção.

O youtuber começou por abrir cuidadosamente a caixa e a bolsa onde vem a consola e analisou cuidadosamente vários detalhes numa primeira impressão. Os testes iniciaram-se no ecrã, onde Jerry analisa a resistência da mesma aos arranhões através de diversas ferramentas, algumas bem pontiagudas. Algumas dessas ferramentas deixam marcas mais visíveis, como tal a sugestão é então usar uma película protetora no ecrã da consola.

Veja o vídeo:

De seguida foi testada a estrutura que, embora seja totalmente de plástico, mostra ser de grande qualidade. O youtuber raspou a carcaça e verifica-se que, mesmo os botões continuam a funcionar na mesma sem problemas após os arranhões. Para além disso, uma curiosidade observada por Jerry é que mesmo que corte pedaços dos botões das letras, estas mantêm-se visíveis por não estarem apenas inscritas na superfície.

No teste do isqueiro no ecrã, foi possível ver que ainda demora um pouco até este ficar com uma mancha preta. No entanto, passados cerca de 20 segundos, a mesma mancha desaparece por completo.

Por fim, o youtuber realizou o agressivo teste de flexibilidade. E depois de tentar dobrar várias vezes o equipamento, verifica-se que a Steam Deck é bastante resistente, pois não resultou destes testes nenhuma consequência danosa.