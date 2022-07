Commandos 3, um dos grandes jogos táticos de estratégia, vai ganhar uma segunda vida com o lançamento previsto de Commandos 3 - HD Remaster.

Com a 2ª Grande Guerra Mundial como pano de fundo, trata-se de um jogo adorado pelos fãs de estratégia e cujo regresso vai alegrar certamente.

A editora Kalypso Media em parceria com a equipa de desenvolvimento italiana ­­­Raylight Games, encontram-se a trabalhar arduamente no regresso da 2ª Grande Guerra Mundial através de um dos melhores jogos táticos de sempre: Commandos 3.

Por outras palavras, foi anunciado o desenvolvimento de Commandos 3 - HD Remaster, o jogo que de certa forma foi pioneiro de um novo tipo de estratégia em tempo real, com uma camada mais tática e ação ao nível do pelotão.

Com melhorias gráficas que transportam o jogo para o HD (Commandos 3 já tem quase 20 anos), inclusão de modelos 3D e novas texturas, afinação dos interfaces e controlos e outras melhorias, os jogadores poderão, a partir de setembro deste ano, regressar a alguns dos mais emblemáticos palcos da 2ª Grande Guerra Mundial e tentar reproduzir os eventos ocorridos.

Foi ainda revelado que Commandos 3 - HD Remaster terá direito a sair no Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia de lançamento.

Tal como no jogo original, em Commandos 3 - HD Remaster, o jogador terá de liderar um pequeno pelotão por detrás das linhas alemãs, no decorrer na 2ª Grande Guerra Mundial.

A sua missão é clara: preparar caminho para a Vitória dos Aliados.

Desde as mortíferas trincheiras de Stalingrado, passando pelas praias da Normandia ou culminando em pleno coração do Third Reich em Berlin, os jogadores terão de saber dar uso correto a cada elemento do seu pelotão, usando as suas habilidades e armas especificas para concluir as missões com sucesso.

São 3 os intrépidos comandos que iremos ter ao nosso dispor: Green Beret (Boina Verde), Sapper (Sapador), Sniper, Diver (Mergulhador), Spy (Espião) e Thief (Ladrão) que são experts nas suas áreas de ação e usam armas e ferramentas especificas. O seu uso combinado será crucial para o sucesso de cada missão.

Por fim, uma palavra para o multiplayer que traz a oportunidade de competir nos modos Deathmatch ou Collect the Flag para entre 2 e 8 jogadores.

Commandos 3 – HD Remaster será lançado em Setembro deste ano, com direito a entrada direta no Xbox Game Pass e PC Game Pass a partir do dia de lançamento. Vai ser lançado para Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Entretanto, a Kalypso Media confirmou ainda a existência de um Commandos Double Pack que será lançado mais tarde no decorrer deste ano e que incluirá Commandos 3 – HD Remaster e Commandos 2 – HD Remaster.