Broken Lines, por detrás das linhas do inimigo

Os jogos de estratégia táctica , geralmente assentes na gestão e controlo de pequenas unidades ou pelotões, continuam a dar cartas, muito pela exigência e desafio que apresentam aos jogadores. Títulos como Commandos 2 (e que se encontra a caminho da nova geração) têm mantido uma grande legião de fãs.

Broken Lines será o próximo exemplo deste tipo de jogos de estratégia que ainda tem muito para dar.

Em desenvolvimento pelos estúdios independentes da Portaplay Studios, Broken Lines (em português, Linhas Quebradas uma alusão às linhas de comunicação perdidas com aliados) é um RPG de Combate Táctico com ênfase tanto nos personagens como na própria história criada em redor deles e que coloca o jogador numa situação algo comum em jogos/filmes de guerra.

Durante a 2ª Grande Guerra Mundial, quando o seu avião se despenha atrás das linhas do inimigo (algures na Europa de Leste), 8 soldados aliados que nele seguiam vêem-se de repente isolados e sem qualquer tipo de contacto ou apoio dos seus aliados.

Sem Oficiais, sem lideres, sem intel e sem contacto com o resto do seu Exército, os 8 soldados encontram-se à sua mercê e para sobreviver precisam de ir até aos seus próprios limites. Apenas podem contar com o seu treino e instintos para tal. É uma corrida contra o tempo…

O jogo apresenta uma jogabilidade por turnos e com uma forte componente dramática. Com o avançar da acção, o jogador terá de ir tomando decisões e adoptar posições que podem por vezes, ser moralmente complicadas de tomar.

O objectivo de Broken Lines será o de apresentar a visão dum conflito de uma forma única e diferente, permitindo ao jogador experienciar essa mesma visão sob o ponto de vista de 8 soldados distintos e com diferentes personalidades e formas de agir.

Os diferentes elementos do pelotão terão de aprender a trabalhar em conjunto assim como terão de saber lidar com as suas decisões.

Cada um dos soldados terá a sua forma de interpretar os problemas e também os seus próprios métodos para os resolver. No entanto, cada qual terá os seus próprios princípios éticos o que poderá fazer com que surjam choques entre eles.

Sendo um jogo táctico por turnos, Broken Lines apresenta ainda um sistema de execução em simultâneo das acções colocadas na pilha. Isto leva a que cada acção tenha de ser devidamente ponderada e analisada, sob a pena de ver algum dos nossos soldados baterem a bota.

A Portaplay Studios prometeu um sistema de escolhas tácticas robusto e realista, incluindo manobras de supressão, coberturas destrutíveis, balística realista e um sistema credível de camuflagem.

Broken Lines será lançado em Fevereiro de 2020 para PC e Nintendo Switch.