Breaking Ice, série sobre o “novo” hóquei profissional

Foi recentemente apresentada pelas UNINTERRUPTED Canada e EA SPORTS, uma série digital de cinco partes intitulada de Breaking Ice, através da qual são abordadas algumas das temáticas mais atuais do hóquei profissional.

Trata-se de uma série extremamente interessante, independentemente de se ser fã ou não da modalidade. Venham conhecer um pouco mais.

As UNINTERRUPTED Canada e a EA SPORTS anunciaram recentemente o lançamento de uma série digital de cinco partes Breaking Ice, no YouTube e que aborda algumas temáticas, tradicionalmente mais sensíveis que respeitam ao hóquei profissional, no Canadá.

Com o objetivo de mostrar que algo está a mudar (positivamente) no hóquei profissional do Canadá, esta série mostra a modalidade e respetivos protagonistas de uma forma mais abrangente.

Num mundo em constante mudança e evolução, é imprescindível que as modalidades desportivas também evoluam e mesmo as modalidades mais clássicas e tipicamente mais "duras" o têm de saber fazer. Esta série Breaking Ice, mostra como o hóquei profissional canadiano se está a tornar mais inclusivo, diversificado e positivo.

Cada episódio de Breaking Ice, de aproximadamente 8 minutos, segue um tópico neste contexto, que incluem temáticas como Luke Prokop, a perspetiva dos Predadores de Nashville e o primeiro jogador ativo abertamente gay sob contrato da NHL, o defesa indígena Carolina Hurricane Ethan Bear, a jogadora profissional de hóquei da Premier Federation Saroya Tinker, e membros das Seleções Nacionais Femininas canadianas e americanas que estão a trabalhar diligentemente para criar mudanças duradouras e significativas no mundo do desporto.

"Breaking Ice pretende celebrar atletas incríveis que estão a transformar a cultura do hóquei para serem mais inclusivos nas comunidades que representam", disse Paul Marr, Diretor Sénior da Creative, EA SPORTS. "As histórias de jogadores como Luke Prokop, Ethan Bear e Saroya Tinker são cheias de inspiração impulsionando a diversidade e a inclusão do hóquei, e é uma honra ter a oportunidade de trazer isso para dentro e para fora do jogo."

"Ter a oportunidade de contar as histórias destes indivíduos e equipas inspiradores em colaboração com a EA SPORTS tem sido nada menos que surpreendente", disse Callum Ng, Diretor de Conteúdo sonoro da UNINTERRUPTED Canada. "A força e a coragem que demonstraram ao longo das suas vidas pessoais e jornada profissional de hóquei é algo que ressoará profundamente com os espectadores."