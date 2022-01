A tecnologia associada às câmaras por baixo do ecrã dos smartphones ainda está numa fase de apresentação ao público muito inicial, apesar de ser conhecidos desenvolvimentos nesta área há vários anos. Os desafios são muitos, mas as exigências para o padrão de topo onde se enquadram, ainda estão longe de estarem cumpridas, vendo nomes como a Xiaomi e a Samsung a lançar as primeiras cartas.

O Xiaomi MIX 4 foi o primeiro smartphone da fabricante a chegar ao público com tal especificação, mas a evolução óbvia irá acontecer este ano e já fala em atingir uma resolução superior a 20 MP.

O Xiaomi MIX 4 foi lançado para o mercado de topo com um ecrã FullHD+ e uma câmara por baixo do ecrã de 20 MP, mas parece que a próxima versão terá melhorias significativas.

Xiaomi trabalha em câmara por baixo do ecrã com resolução superior 20 MP

A considerar as mais recentes informações, a Xiaomi está a testar um ecrã da Huaxing Optoelectronics FullHD+, com câmara por baixo do ecrã, sendo esta superior a 20 MP e com uma densidade de píxeis na zona da câmara superior ao que hoje existe no mercado.

Assim, não só será garantida uma melhor qualidade de fotografias, como a fabricante será capaz de oferecer uma experiência de utilização melhorada.

É expectável que o Xiaomi MIX 5 seja o próximo smartphone a chegar com esta nova tecnologia, diminuindo ainda mais a diferença entre uma câmara normal e uma que venha por baixo do ecrã.

O Xiaomi MIX 5 surgiu ontem em renderizações que revelam uma câmara principal de elevado alcance em termos de zoom ótico (até 15 vezes) e zoom digital até 200 vezes.

As evidências apontam ainda para um smartphone equipado com processador Snapdragon 8 Gen1 e a bateria terá 5000 mAh, podendo carregar a 150W (ou a 200W, segundo alguns rumores), carregando na totalidade em apenas 10 minutos.