Bike Mechanic Simulator 2023 anunciado

Fãs de ciclismo e toda a mecânica que envolva as bicicletas, podem estar satisfeitos. Isto pois a Manager Games e a equipa de desenvolvimento polaca Punch Punk S.A, revelaram recentemente, Bike Mechanic Simulator 2023.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo de gestão e estratégia.

Já vimos simuladores de mecânicos de automóveis, de motos, de barcos... portanto, porque não, um simulador de mecânico de bicicletas?

Pelo menos parece ter sido o que pensaram os polacos dos estúdios Punch Punk ((responsáveis por jogos como Apocalipsis: Harry at the End of the World e This is the Zodiac Speaking) na altura de decidir qual o próximo jogo a desenvolver, quando encetaram esta série de jogos de estratégia e simulação.

E recentemente anunciaram Bike Mechanic Simulator 2023 que deverá estar pronto para lançamento, pelo inicio do próximo ano.

Tal como os seus antecessores, trata-se de um simulador que tenta recriar de forma bastante realista o trabalho árduo e de precisão que um mecânico de bicicletas leva no dia-a-dia. A ideia, já devem estar a ver qual é, passa por começarmos um pequeno negócio... uma pequena oficina de arranjo de bicicletas... e evolui-la até se tornar numa oficina mais multifacetada.

O dia-a-dia de Bike Mechanic Simulator 2023 passa portanto por efetuar reparações, aceitar serviços de montagem de bicicletas personalizadas assim como o desenvolvimento dos serviços que a nossa oficina tem para oferecer aos clientes. Isso passa também pela aquisição e testes aos novos equipamentos instalados.

A equipa de desenvolvimento já divulgou entretanto as categorias de bicicletas que a nossa oficina poderá prestar auxilio. Podemos então aceitar trabalhos para bicicletas de cidade, de passeio, bicicletas de montanha, e várias categorias de bicicletas de estrada (desde os modelos mais simples até aos mais modernos para high-performance).

Em Bike Mechanic Simulator 2023, cada bicicleta será composta por várias partes distintas e o simulador oferece vários elementos realistas relacionados, como por exemplo, aros de vários tamanhos, vários tipos de sistema de travagem, entre muito mais.

Isto tudo não esquecendo também os diferentes tipos de material que cada parte pode ser fabricada, assim como as diferentes tecnologias usadas para as fabricar.

Bike Mechanic Simulator 2023 será lançado no inicio de 2023 para PC, sendo que o próximo passo da Punch Punk S.A será o lançamento posterior para Xbox Series X, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, , PlayStation 4 e Nintendo Switch.