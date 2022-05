É cliente EDP Comercial? A sua fatura vai baixar em julho

Com a crise entre a Rússia e a Ucrânia os preços de vários produtos e serviços têm disparado. Recentemente revelamos aqui quais os pacotes de energia mais baratos disponíveis em Portugal.

A EDP Comercial vai reduzir os seus preços, em média, em 2,6% a partir de julho.

A EDP Comercial revelou hoje que os seus preços, em média, vão baixar em 2,6% a partir de julho, depois de os ter atualizado "excecionalmente em maio”. “Ao longo dos últimos anos, a EDP Comercial tem procurado garantir estabilidade aos seus clientes residenciais no decurso do ano”, referiu a empresa em comunicado.

A elétrica revelou também que “devido ao impacto substancial do contexto internacional no custo de aquisição de energia, a empresa atualizou preços excecionalmente em maio”.

Agora, “a EDP considera ter condições para, a partir de julho, reduzir os seus preços em média em 2,6%. Esta atualização pretende repor as condições que os clientes tinham no início do ano”, referiu.

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, através do seu mais recente Boletim das Ofertas Comerciais de Eletricidade, um casal com dois filhos que esteja neste momento à procura da tarifa de luz mais barata no mercado livre vai pagar por mês uma fatura de 87,11 euros, com os tarifários Monoelétrico ACP 2022 da Goldenergy.