Assetto Corsa Competizione a caminho das consolas

Assetto Corsa Competizione, é considerado como um dos mais realistas simuladores automóveis do mercado para a categoria GT3. E já falta muito pouco para a sua chegada às consolas de Última Geração.

Venham conhecer um pouco mais.

Assetto Corsa Competizione é o jogo oficial do GT World Challenge

Com lançamento marcado para dia 23 de junho, para Playstation 4 e Xbox One, o jogo oficial do GT World Challenge é considerado por muitos jogadores como o jogo mais realista que simula a competição.

O jogo é fruto da experiência adquirida pela Kunos Simulazioni, uma equipa de desenvolvimento italiana que desenvolveu o jogo com base no Unreal Engine 4. Dessa forma, a equipa conseguiu implementar gráficos e efeitos climatéricos os mais realistas possíveis, assim como a introdução de sistemas de captura de movimentos.

No entanto, a equipa não se ficou por aqui e com a introdução de um sistema complexo de simulação da física e comportamentos dos veículos e pneus, Assetto Corsa Competizione pode ser considerado como um simulador de referência, da categoria GT3.

Segundo a Kunos Simulazioni, o jogo conta com “sofisticados modelos matemáticos, o motor simula com rigor a aderência dos pneus, o impacto aerodinâmico, os parâmetros do motor, suspensão e sistemas eletrónicos que determinam o equilíbrio do veículo e a influência dos danos mecânicos na condução do carro“.

Será que toda esta ambição vai-se conseguir mostrar nas novas consolas?

Serão vários os modos à disposição do jogador, incluindo um modo Carreira e variados modos de competição online.

As corridas de velocidade, corridas noturnas, Endurance e as 24 horas de Spa estarão todas presentes no jogo, assim como diferentes condições meteorológicas.

Como não poderia deixar de ser, sendo o jogo oficial do GT World Challenge, todas as pistas e bólides oficiais da competição estarão incluídos assim como as equipas, pilotos e pistas.

Assetto Corsa Competizione chega no próximo dia 23 de junho à PS4 e Xbox One e quem proceder à pré-encomenda do jogo terá acesso ao Intercontinental GT Pack.

Assetto Corsa Competizione