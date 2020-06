Unboxing à nova Xiaomi Mi Band 5: Veja os vídeos

A nova Xiaomi Mi Band 5 já é conhecida e as novidades são mais que muitas. Esta é provavelmente a smartband mais popular do mundo e esta nova versão promete ser mais um sucesso de vendas. A nova smartband da Xiaomi vem equipada com um ecrã AMOLED de 1,2 polegadas. A sua resolução é de 126 x 294 píxeis e apresenta um espaço de cores RGB DCI/P3.

Para quem quer conhecer melhor a nova Xiaomi Mi Band 5 já pode ver alguns vídeos de unboxing.

Será já no próximo dia 18 que a Smart Band mais popular do mundo estará à venda. Como principal novidade, esta destaca-se por integrar um sensor SpO2 que mede os valores de oxigénio no sangue foi agora integrado na nova smartband. Uma outra novidade está associada ao universo feminino, com funcionalidades associadas ao registo do ciclo menstrual. Esta nova smartband passa a avaliar aquilo que se chama de Índice de Vitalidade PAI – Personal Activity Intelligence – que, de forma resumida analisa de forma constante a frequência cardíaca.

Oferece ainda exercícios de respiração e controlo remoto para a câmara do smartphone. Pode saber mais aqui.

Unboxing da Xiaomi Mi Band 5: já circulam na internet

Uma pesquisa no YouTube permite-nos descobrir já alguns unboxing da Xiaomi Mi Band 5. Há inclusive vídeos que comparam esta nova versão com a sua antecessora, onde podemos confirmar que diferenças, em termos de aspeto, não são assim tantas.Vejam o vídeo seguinte e podem ver outros aqui.

De relembrar que a versão base deverá estar disponível por menos de 24 €. Relativamente à versão com NFC deverá custar cerca de 28,5 €.

