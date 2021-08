Aragami 2, em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Lince Works, é um jogo de ação e furtividade que utiliza o controlo das sombras como principal ferramenta.

Trata-se duma sequela do jogo original lançado em 2016 e que se encontra no bom caminho para o lançamento. Já atingiu a fase Gold.

Aragami 2

A história de Aragami 2 coloca o jogador na pele de um guerreiro de elite, os Aragami. Tratam-se de um grupo restrito de assassinos orientais que se especializaram na arte do assassínio, pois têm arma secreta.

Graças a uma condição sobrenatural que os afeta (e para a qual tentam descobrir a cura), que os devora por dentro, os Aragami têm o poder de controlar a chamada de Shadow Essence. Trata-se de um poder místico que permite o controlo das sombras.

Controlando as sombras e numa perspetiva na terceira pessoa, os Aragami são guerreiros que dominam com mestria a ação furtiva que, no decorrer do jogo, será posta em desafio, com as várias missões que terá de concluir.

Com este poderoso poder o nosso guerreiro irá tentar salvar a população da aldeia onde mora que se encontra sob ameaça de exércitos inimigos. Também outros Aragami foram presos pelos invasores e também a sua libertação será missão do nosso heroi.

No entanto, não estamos sós e o modo campanha pode ser jogado em modo cooperativo acompanhado com até 3 jogadores em simultâneo.

Segundo a Lince Works, Aragami 2 irá apresentar um sistema de combate onde a agilidade no uso do poder de controlar as sombras, será crucial. Com recurso ao domínio da escuridão, o jogo terá certamente os seus pontos altos em Kills furtivas e ataques de inesperados.

Sabe-se ainda que no decorrer da aventura, teremos ainda a possibilidade de ir melhorando o nosso herói, assim como as suas armas. Dessa forma, existem três árvores de skills a evoluir com mais de 40 habilidades e poderes das sombras para desbloquear.

Aragami 2 chegou ao Gold

Recentemente os estúdios espanhóis responsáveis pelo desenvolvimento de Aragami 2, os Lince Works, revelaram que o jogo já atingiu a fase Gold, ou seja, já se encontra com o seu desenvolvimento completamente feito e prepara-se para o lançamento.

De recordar que o primeiro jogo Aragami, lançado em 2016, obteve mais de 700.000 cópias vendidas em todo o mundo.

Aragami 2 será lançado digitalmente a 17 de setembro deste ano para PC, Playstation 4 e Xbox One (com honras de entrar no Game Pass para Xbox e PC).