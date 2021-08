Nio EP9: É este o mais rápido mas também o mais caro carro elétrico

Quando se fala em velocidade e valor de aquisição de veículos elétricos é normal pensar que a Tesla é líder nestas duas variáveis. De facto a Tesla é uma marca de referência no segmento dos veículos elétricos, mas há outras marcas bem posicionadas.

Já ouviu falar no Nio EP9? Sim, este é o carro elétrico mais rápido e mais carro elétrico do mundo.

Nio EP9 demora apenas 7.1 segundos dos 0 aos 200 km/h

O mercado dos veículos automóveis tem mostrado que o futuro será mesmo elétrico. As vendas deste segmento têm vindo a aumentar, inclusive em Portugal, e como é natural, há carros para todas as carteiras.

Já ouviu falar no Nio EP9? Este é o carro elétricos mais caro, mas também o mais rápido do mundo. Mas calma! O EP9 (Electric Prototype 9) não tem licença para circular, sendo que a ideia deste protótipo é mostrar todo o potencial dos veículos elétricos.

O Nio EP9 pode atingir os 350 km/h. A sua aceleração dos 0 aos 200 km/h pode demorar apenas 7.1 segundos. Até aos 300 km/h o Nio EP9 precisa apenas de 15.9 segundos. O valor deste veículo é superior a 3 milhões de euros. Uma autêntica bomba em todos os sentidos.

O NIO EP9 é uma marca do grupo NextEV, que desde 2014 tem mostrado a sua qualidade na Fórmula E. De acordo com o fundador, "o N10 EP9 nasceu para com o objetivo de expandir os limites e é apenas o produto da primeira fase de produção da NIO. É uma afirmação da nossa visão e das nossas capacidades técnicas. É um topo de gama que mostra o que é possível fazer com veículos elétricos".

