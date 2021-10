Aproxima-se a estreia de Arcane, a série sobre League of Legends

Aproxima-se o lançamento do primeiro episódio do Arcane, a primeira série animada da Riot Games (em conjunto com a Netflix), que tem como base o universo de League of Legends.

Recentemente foi anunciada a banda sonora de Arcane e a série parece começar a ganhar forma para a sua estreia que já se encontra muito próxima.

A Riot Games e a Netflix estabeleceram uma "parceria" que vai possibilitar à empresa fundada por Brandon Beck e Marc Merrill, apresentar Arcane, a sua primeira série animada, baseada no universo League of Legends.

Arcane, que recebeu vários adiamentos graças à pandemia COVID que grassa no planeta, terá episódios que terão cerca de 40 minutos de duração e a estreia está para breve. Será no próximo dia 7 de novembro, na Netflix, às 2h00 da manhã.

O Arcane é a primeira série da Netflix que terá a possibilidade de co-streaming exclusivamente na Twitch, dando a oportunidade a todos os criadores de conteúdo de poderem streamar o primeiro episódio na plataforma.

A primeira exibição será às 02h00 da manhã, na plataforma Netflix, e os jogadores poderão assistir à transmissão pela segunda vez no Twitch, às 10h00. Todos os fãs que estiverem a assistir através do Twitch receberão Twitch Drops que incluirão itens para utilizarem nos jogos da Riot Games.

Para além da visualização do primeiro episódio no Twitch, os fãs poderão também acompanhar o Global Premiere Event nos Headquarters da Riot em Los Angeles, a cerimónia de passadeira vermelha à qual vários streamers e media vão comparecer. Este evento poderá ser co-streamed por todos, de forma a celebrar o lançamento do Arcane.

Brandon Miao, Cross-Product Experiences e Partnerships Lead, Riot Experience (XP) na Riot Games disse: “O interesse por parte dos jogadores numa narrativa profunda teve um grande impacto na nossa decisão de criar o Arcane, portanto, é justo que possam assistir ao primeiro episódio em conjunto, como comunidade. Quando planeámos o evento, queríamos algo que se fundisse com o entretenimento tradicional, com um toque de inovação e abordagens digitais que facilitasse o acesso aos jogadores, em todo o mundo, criando algo novo para as pessoas aproveitarem em conjunto.”

Arcane: Banda Sonora

Entretanto, com a estreia de Arcane a aproximar-se, a Riot Games, também divulgou qual o elenco musical a participar na série.

Dessa forma, a Riot Games reuniu um conjunto de músicos conceituados e, juntos, construírem a banda sonora oficial da série. A banda sonora sairá, na sua totalidade, dia 20 de novembro e conta com um vasto leque de artistas e géneros por todas as 11 faixas. As músicas serão lançadas em 3 grupos que irão coincidir com o lançamento esporádico dos Atos da série Arcane.

A faixa principal da banda sonora é intitulada Enemy, feita em colaboração com os Imagine Dragons, e aparecerá no Episódio 5.

Estes são os artistas que fazem parte da banda sonora e respetivas músicas:

6 de novembro

Playground - feat. Bea Miller

Our Love - feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye - feat. Ramsey

13 de novembro

Dirty Little Animals - feat. Bones UK

Enemy - feat. Imagine Dragons & JID

Guns For Hire - feat. Woodkid

20 de novembro

Misfit Toys - feat. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia - feat. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes - feat. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong - feat. Fantastic Negrito

What Could Have Been - Sting ft. Ray Chen

Convém relembrar que Arcane será lançado a 7 de novembro, na Netflix, às 2h00 da manhã.