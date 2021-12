Apresentado The Texas Chain Saw Massacre em videojogo

Na década de 70, Tobe Hooper realizou The Texas Chain Saw Massacre, um filme de terror que, certamente foi dos filmes que mais tremores causou a quem o viu no cinema.

Agora, passados mais de 40 anos, eis que o homem mascarado com a serra elétrica regressa. Mas desta vez... em videojogo.

As equipas de desenvolvimento Gun Interactive (criadores de Friday the 13th: The Game) e Sumo Nottingham, revelaram recentemente o desenvolvimento de The Texas Chain Saw Massacre.

Trata-se de um jogo de horror baseado no filme com o mesmo nome e que tantos calafrios gerou em quem o viu nas salas de cinema da década de 70, do século passado.

Quando saiu para os cinemas, o filme original Texas Chain Saw Massacre, dificilmente deixou alguém sereno depois de o ver. Tratou-se de um filme que continha (para a época) uma linguagem visual extremamente agressiva e violenta, tornando-se por vezes extremamente desconfortável para quem o via. Foi um marco no cinema e que lançou bases para alguns dos filmes de terror futuros.

A Gun Interactive deixou a promessa que o jogo tentará reproduzir todo o ambiente pesado e de terror que o filme tinha, de forma a que corresponda a uma verdadeira homenagem ao filme de 1974.

Também o capítulo sonoro do jogo tem grande importância no jogo, tal como teve no filme original. Wayne Bell utilizou no filme vários sons originados por objetos que agora poderão ser revistos no jogo, indo desde instrumentos antigos a brinquedos partidos. Sem esquecer, claro... a serra elétrica.

O jogo consiste numa experiência multiplayer assimétrica e encontra-se em desenvolvimento para PC e para as consolas de última geração.

Ainda com poucos pormenores, será fácil adivinhar que cada jogador controle um dos personagens do filme, incluindo o assassino da serra elétrica. Poderá ser algo semelhante às dinâmicas usadas em Predator: Hunting Grounds.

Ronnie Hobbs, Diretor Criativo da Gun Interactive revelou que "O filme (original) The Texas Chain Saw Massacre é o meu filme de terror favorito. Ter a oportunidade de mergulhar profundamente no universo do filme com este novo jogo, em colaboração com a Sumo, é algo quase de surreal. Mal posso esperar por divulgar mais pormenores sobre o que estamos a criar com o jogo."