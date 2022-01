Animal Shelter Simulator, vamos tratar dos nossos animais

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Games Incubator (Police Shootout, Ship Graveyard ou Disco Simulator), o titulo Animal Shelter Simulator.

Trata-se de um jogo que simula o dia a dia, da gestão de um Centro de Tratamento de animais.

Os estúdios polacos, Games Incubator SA encontram-se atualmente a ultimar o desenvolvimento de Animal Shelter Simulator, um jogo de estratégia que pretende simular a gestão de um Abrigo de Animais. O jogo encontra-se, inclusive, em fase de testes no Steam.

Tal como na realidade, um destes Centros de Recuperação e Tratamento de animais, é muito mais que um simples local onde os animais são recolhidos e colocados à espera de adoção. Existe muito trabalho "esquecido" no funcionamento destas instituições que este jogo tenta reproduzir da melhor forma.

Além da recolha de animais perdidos e do seu tratamento, os jogadores terão várias tarefas (missões) a completar, no decorrer do dia a dia do seu Abrigo, com o objetivo de que tudo funcione bem e normalmente.

Como gestor de uma organização deste género, o jogador terá de estar preparado para todas as eventualidades. O objetivo é o de criar, gerir e expandir um Centro de Tratamento de animais abandonados ou doentes e de lhes conseguir proporcionar, saúde, alimentação, conforto e... um novo lar.

Sendo um jogo de gestão, será de prever que, tudo o que faça parte do quotidiano do Abrigo seja da responsabilidade do jogador. Pormenores como os consumíveis, equipamentos de tratamentos, espaços para os animais, tratadores,...

Convém referir que, tal como na realidade, o Centro de Tratamentos terá de estar preparado para receber, tanto cães, como gatos ou outras espécies quaisquer.

E este jogo, tem um papel mais importante que apenas ser mais um jogo de gestão. Segundo os responsáveis por Animal Shelter Simulator, desde o passado dia 25 de dezembro que na página do jogo, se encontra disponível a opção de escolha dum Abrigo/Instituição de tratamento ou recolha de animais para lhe ser doada uma verba financeira.

"Para nós, Animal Shelter Simulator é muito mais que um simples jogo!" - refere Marek Parzyński, CEO da Games Incubator. "Através do jogo, esperamos conseguir aumentar a atenção e interesse da comunidade para o problema dos animais vadios ou que se encontrem em Abrigos. Essa é também a razão pela qual decidimos fazer uma doação monetária para um Abrigo/Instituição à escolha da comunidade."

Animal Shelter Simulator será lançado para PC ainda no primeiro trimestre de 2022.