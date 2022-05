Alter, um puzzle português “multifacetado”

O estúdio amador português Bald Studios, encontra-se a desenvolver o seu segundo jogo, Alter. Trata-se de um "first-person puzzle" que parece ter os condimentos todos para se tornar numa agradável surpresa.

Venham conhecer um pouco mais de Alter.

O estúdio indie português Bald Studios, composto por 4 elementos, encontra-se a desenvolver o seu segundo jogo do género "first-person puzzle", intitulado de Alter.

Neste thriller psicológico, a personagem principal encontra-se aprisionada e tem de fugir dos seus captores, usando par tal, diferentes personalidades para resolver puzzles!

Em Alter, os jogadores tomam o papel de Layla, a personagem principal que certo dia é raptada enquanto se deslocava para casa.

Layla acorda numa pequena sala que contém apenas uma cama. Algo está diferente, parece que consegue ouvir vozes na sua cabeça, é como não estivesse sozinha no próprio corpo. De repente, uma voz estridente faz-se ouvir, vindo do altifalante no canto do quarto. É explicado a Layla, que ela foi submetida a experiências, e agora duas outras personalidades (Jack e Arthur), “Alters”, encontram se presentes no seu corpo. Durante estas experiências, foi inserido também um dispositivo no cérebro de Layla, que permite que o seu corpo se adapte aos diferentes alters.

Esse dispositivo, chamado polymorpher possibilita então ao seu corpo adaptar-se ao alter que se encontra no "lugar do condutor".

Mas Layla e os seus alters não irão tolerar isto. Enquanto de dia eles seguem as ordens desta organização, cumprindo os testes que lhes são apresentados, à noite estão a explorar este lugar misterioso, de forma a descobrir quem está por trás de tudo isto, e como podem fugir.

Assim sendo, o jogador tem ao seu dispor várias personalidades distintas que terá de saber usar para resolver os diversos desafios, enquanto explora o sítio onde se encontra de noite, de forma a tentar perceber quem são estas pessoas que os raptaram. O jogo tem também um estilo de arte realista, e tem uma forte vertente narrativa.

Como já se devem ter apercebido, a principal mecânica do jogo consiste no polimorfismo, através da qual o jogador pode alterar a sua forma física conforme a personalidade que esteja no comando da situação.

Grande parte do jogo, assenta em puzzles físicos e psicológicos, levando o jogador a tentar identificar em que situação cada alter é mais forte, ou é mais útil. Existe ainda uma variação entre puzzles explícitos e implícitos, o que ajuda o jogador a aplicar o que aprendeu em situações mais difíceis.

Este projeto, começou pela ideia de criar um jogo que levava a cooperação entre personagens a outro nível. E se o jogador, tiver um objetivo, mas diferentes maneiras de o concretizar? Com Alter, o objetivo do Bald Studios era “criar uma experiência narrativa única, que apresentava uma sinergia forte com os puzzles apresentados ao longo do jogo”, citando André Figueira, Narrative e Level Designer do projeto.

Os Bald Studios são um pequeno estúdio independente, criado com fim de criar diversos jogos para fins académicos para a Universidade Lusófona. Este estúdio é composto por 4 elementos, André Figueira, Narrative e Level Designer, Rodrigo Marques, Lead 3D Artist, e João Matos e Hugo Carvalhos como developers/programmers.

Podem ver mais informações sobre Alter aqui.