Age of Empires III: Definitive Edition recebe Knights of the Mediterranean

A equipa de desenvolvimento da Microsoft, responsável por Age of Empires III: Definitive Edition revelou recentemente novidades sobre o jogo.

Parece que muito em breve, Age of Empires III: Definitive Edition vai receber um DLC novo: Knights of the Mediterranean.

Age of Empires é uma das séries de jogos de estratégia em tempo real mais importantes de sempre, tendo sido um marco na indústria dos videojogos quando foi lançada e servido de fonte de inspiração para muitos jogos seguintes.

O terceiro jogo da série, Age of Empires III foi, para muitos jogadores, o mais intenso e mais completo jogo da série, de tal forma que ganhou direito a uma remasterização por alturas do seu 15º aniversário: Age of Empires III: Definitive Edition.

Com direito a gráficos melhorados e várias melhorias de interface e jogabilidade, desde então que Age of Empires III: Definitive Edition tem vindo a ser alimentado pela equipa responsável (dos Xbox Game Studios) pelo que continua vivo e de boa saúde, recomendando-se.

A equipa de Age of Empires (Forgotten Empires) tem desenvolvido nos últimos tempos vários DLCs para Age of Empires III: Definitive Edition e agora chega-nos a noticia do próximo a chegar: Knights of the Mediterranean.

Knights of the Mediterranean estará disponível para todos os jogadores na Microsoft Store e Steam, a partir de dia 26 de maio.

Em Knights of the Mediterranean, os jogadores explorarão o Mediterrâneo com duas civilizações entusiasmantes: os Italianos e os Malteses, para além de que poderão aproveitar novos mapas e modos de jogo envolventes.

Como parte deste DLC, os jogadores conseguem esperar:

2 novas Civilizações (os Italianos e os Malteses)

30 novos Mapas

9 novas Civilizações menores

8 Mapas Históricos (The Italian Wars, Great Turkish War, Napoleonic Wars, Eighty Years’ War, Great Northern War, The Deluge, Russo-Turkish Wars, The Thirty Years’ War)

Modo de jogo de Diplomacia

Modo de Jogo Tycoon

Ambas as novas civilizações trazem consigo mais-valias diversas. Por exemplo, com a civilização italiana os jogadores começam com um Explorador e com um Arquiteto, e podem construir Basílicas que potenciam o crescimento de edifícios nas proximidades.

Por outro lado, quando se escolher a civilização maltesa, temos logo acesso a um Grand Master e podemos construir Armas Fixas, que são peças de artilharia fixas de grande potência.

Trata-se de mais uma atualização importante para um jogo que parece intemporal.

