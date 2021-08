2021: 30 anos de Sonic the Hedgehog

Sonic faz 30 anos em 2021 e nada melhor para celebrar o trigésimo aniversário que o lançamento de um novo jogo, certo? Bem! Sonic Colors Ultimate pode não ser exatamente um jogo completamente novo, mas, serve perfeitamente o propósito.

Mas as novidades não se ficam por aí... venham ver!

Sonic faz 30 anos! Foi no já distante ano de 1991 que surgiu o lançamento do primeiro título onde este ouriço hiperativo é estrela.

Com uma jogabilidade tipicamente de plataformas e que de certa forma ajudou a redefinir este tipo de jogos, ao longo dos anos, Sonic tem, com o apoio da sua Tails e de Knuckles, enfrentado o malévolo Dr. Eggman e os seus planos de domínio mundial, em jogos francamente divertidos e sempre com muita aceleração.

Sonic Colors Ultimate

Sonic Colors Ultimate, chegará a 7 de setembro e trará bastantes melhorias, como um user interface aprimorado, 60 fps, gráficos melhorados, resolução 4K e um novo modo de jogo (Rival Rush).

O malvado Dr. Eggman construiu um parque de diversões interestelar e capturou uma raça de alienígenas chamados “Wisps” para lhe dar energia. Usa a velocidade do Sonic para libertar os Wisps e conquista os seus poderes em seis mundos únicos repletos de obstáculos. Com grafismo renovado, funcionalidades adicionais, um novo modo de jogo e uma jogabilidade atualizada, esta é a melhor experiência Sonic Colours de sempre.

Cada planeta apresenta 6 níveis principais, incluindo um nível boss. Nesses níveis finais, o jogador terá de enfrentar robots e quando o concluirmos, ser-lhe-á atribuída uma nota, consoante a sua performance.

E a dinâmica do jogo será precisamente essa... quando se completa um planeta, desbloqueamos o próximo e assim por diante até ao final.

Quanto à jogabilidade, segundo o que se sabe, Sonic Colors Ultimate irá ser muito semelhante aos restantes jogos Sonic com a particularidade de introduzir os Wisps, que são power-ups diversos que iremos encontrar. Adicionalmente, a ação irá alternar ocasionalmente entre a perspetiva de side-scrolling e na terceira pessoa.

Sonic Colors Ultimate chega a 7 de setembro, para to PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Será também jogável na Playstation 5 e Xbox Series X/S por via da retro compatibilidade.

Sonic All-Star Series

No entanto, e visto este ser um ano especial na vida do ouriço mais conhecido do mundo, (30º aniversário), há mais novidades.

A SEGA e o seu parceiro G FUEL (marca de bebidas energéticas) decidiram levar um pouco mais além as cerimónias de aniversário e criaram uma série de pequenos documentários sobre os jogos de Sonic (Sonic All-Star Series).

Com vários convidados, muitas foras as palavras de apreço por este jogo de plataformas que tantas delicias tem feito ao longo das suas 3 décadas de existência.

O primeiro episódio, que mostramos imediatamente acima, Jirard Khalil "The Completionist" leva-nos numa viagem pelos 30 anos de Sonic e pela evolução da Franchise.

Ao longo das próximas semanas, a SEGA vai continuar a publicar novos episódios de Sonic All-Star Series no Youtube com mais novidades e lembranças deste pequeno grande herói.