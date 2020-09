Compreender o processo de construir um site pode ser desafiador, onde é necessário encontrar aquele layout perfeito, considerar paletas de cores e ter sempre em conta a experiência do utilizador. Se não tiver o conhecimento técnico para essa tarefa, será naturalmente necessário contratar um profissional… e poderá sair mais caro que o planeado.

Para esses e outros casos, existem algumas plataformas que podem tornar a construção de sites simples e com resultados impressionantes. Conheça todas as potencialidades do Zyro e não se preocupe com domínio ou alojamento.

Uma ferramenta simples, mas poderosa

O construtor de sites Zyro é uma solução fácil para os projetos de criação na Web. Apesar de ser uma solução relativamente recente no mercado, o Zyro destaca-se por permitir criar sites de uma forma inovadora e simples, com resultados de muito boa aparência.

É uma plataforma que oferece aos utilizadores uma interface simples e limpa, com ferramentas fáceis de usar para personalizar e projetar o seu site, quer pessoa ou para fins comerciais.

Não é necessário qualquer conhecimento de programação ou de design, o construtor tratará de todo esse trabalho. O Zyro oferece ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA), desde a geração de conteúdo até ao destaque das partes mais envolventes do site. Tem uma interface intuitiva e minimalista, bastando visitar a plataforma para perceber rapidamente como tudo funciona.

Uma forma simples de tornar os projetos menos dispendiosos

Todas as funcionalidades estão disponíveis em conjunto, bastando criar uma conta e desfrutar de todas as ferramentas que ficarão imediatamente disponíveis.

O Zyro avança com a premissa de que é possível criar o próprio site em menos de uma hora… e de facto, é possível fazê-lo sem problemas. Só precisa de utilizar o construtor de arrastar e soltar, tudo de forma simples e clara. Está à disposição uma série de modelos pré-criados, concebidos a pensar na generalidade dos projetos.

Dessa forma, mais tempo sobra para a criação do verdadeiro conteúdo do site assente na nova interface, podendo assim gerir outras tarefas de forma mais folgada. E é claro, olhar ao trabalho finalizado e contabilizar o pouco tempo que demorou, acaba por ainda ter mais valor.

Muitas opções de personalização

É natural que, ao escolher um determinado bloco, gostasse que fosse ligeiramente diferente, e essa restrição é algo que tem de tolerar numa ferramenta deste tipo. Na verdade, não tem um Web designer à disposição, mas a grande diversidade de discursos disponíveis permitem chegar a um equilíbrio e tornar o resultado final bastante aceitável.

Pode começar com um novo modelo em branco ou escolher um modelo a partir de uma lista de modelos existentes. Além disso, pode sempre mover e modificar os elementos como achar necessário. Só precisa de arrastar e soltar as imagens e os blocos de conteúdo para que se encaixem na grelha CSS. Pode alterar o layout quantas vezes quiser, até chegar ao resultado que o satisfaz.

Se pretender chegar a um resultado final ainda mais rapidamente, basta escolher um template pré-criado, adicionar o conteúdo e fica pronto.

Um pacote de marketing completo e comércio online

O Zyro não se limita à construção de sites. Assim, disponibiliza também ferramentas de marketing e branding completas, tais como um criador de logótipo, onde pode brincar com centenas de designs diferentes e terminar com uma imagem de alta resolução do seu logótipo, tudo em minutos.

Além disso, se precisa daquele “nome perfeito” para o seu site ou negócio, tem sempre a possibilidade de ir buscar inspiração utilizando o gerador de slogan ou de nome comercial, já que o Zyro também disponibiliza esse recurso de IA.

Também o comércio online não foi descurado pelo Zyro. Estão disponíveis funcionalidades como notificações por e-mail, cupões de desconto, monitorização completa de pedidos, gestão de envios, impostos e muito mais.

Soluções alimentadas por Inteligência Artificial

O Zyro oferece ferramentas adicionais de desenvolvimento da Web e criação de conteúdo, como o AI Writer e o AI Heatmap, permitindo assim que a plataforma faça o trabalho mais aborrecido.

Usar o AI Writer é simples: só precisa selecionar uma categoria para a qual deseja gerar conteúdo, ou escrever algumas frases sobre um determinado assunto. Logo depois, serão mostrados os resultados produzidos recorrendo à IA. Embora possa não substituir completamente o texto redigido por um Humano, pode ser extremamente útil para obter rapidamente peças de redação curtas, ajudando a rechear o site mais rapidamente.

Já o AI Heatmap, por outro lado, destina-se a uma análise mais técnica do site, olhando ao conteúdo para que tome decisões acertadas no design, fazendo assim uma otimização do CTA (Call To Action). Dessa forma, é possível melhorar a experiência geral do utilizador.

A velocidade e otimização são importantes

A construção de um site, por si só, deve também contemplar a otimização, para que possa ser utilizado de forma rápida e sem bloqueios. Por isso, todos os conteúdos criados e construídos pelo Zyro são otimizados, garantindo assim uma utilização otimizada tanto para computadores como para dispositivos móveis.

Também na questão de SEO a velocidade é relevante, para que o posicionamento seja bom nos motores de pesquisa. A construção criada pelo Zyro também tem em conta este pormenor, com uma vertente de marketing cada vez mais importante nos dias de hoje.

Opções de preços para todos

O Zyro disponibiliza vários planos, dependendo das necessidades de cada utilizador. Pode optar pelo plano Básico direcionado a utilização pessoal, que começa nos $1,30/mês, ou o plano Liberdade, com alguns recursos adicionais direcionados ao negócio, por $1,79/mês.

Já os planos com ferramentas para comércio online começam nos $8,99/mês.

Em conclusão…

Como resumo da nossa análise a este serviço, podemos listar alguns factos que o colocam numa posição favorável:

Interface de utilizador simples e intuitiva, que permite construir um site em pouco tempo

Modelos e design otimizados ​​para SEO, garantindo uma velocidade de carregamento rápida

Recursos de marketing baseados em IA, como um construtor de logotipo, gerador de slogan e gerador de nome comercial

Ferramentas AI Writer e AI Heatmap, para maior otimização de conteúdo e rapidez na criação

Suporte ao cliente 24/7, com garantia de 99,9% de disponibilidade

Por outro lado, identificámos também alguns pontos menos positivos:

Faltam algumas funcionalidades disponíveis noutras plataformas de construção de sites

Embora o AI Writer pareça que vai dar uma grande ajuda, para criar conteúdo rapidamente, não é uma ferramenta de confiança para textos longos

Se está a começar a dar vida ao seu mundo Web, ou da sua empresa, ou se precisa de atualizar o seu site antigo de forma simples, rápida e, acima de tudo, económica, o construtor de sites Zyro tem todos os recursos de que necessita.