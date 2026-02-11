WhatsApp renova a versão web e prepara a chegada das chamadas de vídeo e voz

Depois de muitos anos de pedidos, e até alguns testes em outras plataformas, o WhatsApp decide trazer para a versão web uma novidade. Desta vez falamos das chamadas de vídeo e de voz, que começam finalmente a ser testadas de forma mais abrangente e que assim prometem alargar a comunicação nesta versão do WhatsApp. Descubra como será usar esta novidade.

Chamadas de voz e vídeo chegam em breve

Uma das funcionalidades mais faladas do WhatsApp nos últimos tempos é a chegada das chamadas de voz e vídeo à sua versão para desktop, algo sobre o qual lemos rumores há anos, mas que nunca se concretizou. Agora, após mais de um ano de testes internos para melhorar a funcionalidade, o WhatsApp Web começou a libertar gradualmente as chamadas de vídeo e voz.

Inicialmente, apenas as chamadas de vídeo e de voz estarão disponíveis em chats individuais, embora a plataforma já esteja a trabalhar nesta funcionalidade também para grupos. Estas chamadas são também encriptadas para evitar riscos de segurança, tal como os chats no serviço de mensagens da Meta, podendo também partilhar o seu ecrã em videochamadas.

Graças a isso, as chamadas de vídeo e de voz deixaram finalmente de ser uma funcionalidade exclusiva da aplicação WhatsApp para telemóveis e tablets, como acontecia até agora, mas não na aplicação para computadores Windows ou Mac. Por enquanto, a funcionalidade foi incluída na mais recente versão beta do WhatsApp Web e chegará gradualmente aos utilizadores da versão estável nas próximas semanas, como costuma acontecer.

Versão Web do WhatsApp recebe estas novidades

No entanto, alguns utilizadores da versão estável já receberam indícios de que a sua chegada está iminente e, de facto, muitos já encontraram no seu PC um novo ícone com câmara em conversas individuais. Atualmente, o ícone surge com uma mensagem a informar que é necessário descarregar a aplicação para desktop, mas a funcionalidade ainda não está operacional nem no WhatsApp Web, nem na aplicação para Mac.

Conforme explicado pelo WABetaInfo, através de capturas de ecrã, para aceder a esta funcionalidade deve entrar num chat e tocar no ícone da câmara na parte superior, ao lado do nome do perfil. Ao pressionar, é aberto um menu suspenso, mostrando a opção de fazer uma chamada de vídeo ou de voz.

Ao atingir já este estado de maturidade, as chamadas de voz e de vídeo devem estar mesmo prestes a chegar ao browser. Tudo se deve resumir a um curto plano de testes, que irá validar a maturidade desta nova solução e assim mostrar que está preparada para todos.