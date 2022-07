Última hora: Rede Social Twitter está OFF

Atualização: O feed já está a ser atualizado.

A Rede Social Twitter está inoperacional. Vários utilizadores têm-se queixado em outras redes sociais, para o facto de a rede social Twitter ter deixado de funcionar.

Até ao momento não há qualquer tipo de esclarecimento.

Ao tentar atualizar os conteúdos, as apps e versão Web do Twitter apresentam uma informação que não é possível tal ação. DE acordo com o site Detector, já há quase 1500 utilizadores a reportar tal "avaria".

O Twitter é uma das redes sociais mais populares do mundo, sendo a plataforma onde as notícias, debates e opiniões acabam por fluir mais rápida e dinamicamente. No entanto, tal como qualquer outro serviço do género, também esta rede social está repleta de perfis falsos que acabam por 'contaminar' o espaço social e 'chatear' os utilizadores com contas reais que são mais ativos.

Recentemente o Twitter referiu que, por dia, remove mais de 1 milhão de contas de spam da rede social.