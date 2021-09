Teoria da conspiração alega que Internet ‘morreu’ há anos

Sendo quase infinita, a Internet reúne incontáveis conteúdos, incluindo teorias da conspiração acerca dos mais variados assuntos. Se algumas podem ser preocupantes e desencadear ondas de desinformação, outras poderão ser apenas inofensivas e curiosas. Ora, esta em particular envolve a própria Internet.

Segundo uma teoria da conspiração, a Internet ‘morreu’ há anos e tudo o que existe online é gerado por bots.

Desde a teoria dos 27, aos reptilianos, muitas são as teorias da conspiração que se criam e disseminam, principalmente online. Embora muitas delas não reúnam crentes, existem outras que levam as pessoas a acreditar que determinadas coisas são realmente verdade, Desta forma, promovem, por vezes, um tanto de falsas informações e distorção dos factos.

De acordo com o The Atlantic e conforme explica uma teoria da conspiração recente, a Internet, tal como a conhecemos, ‘morreu’ entre 2016 e 2017. Apesar disso, a teoria não dita que a Internet tenha necessariamente desaparecido.

Empresas e governos por trás da teoria da 'morte' da Internet

Ora, segundo a “Dead Internet Theory” (em português, “Teoria da Internet Morta”), a maioria das pessoas que vemos a publicar conteúdos, a atualizar as suas redes sociais e a comentar esses mesmos conteúdos são, na realidade, bots.

Segundo o Futurism, uma das publicações mais populares relativa a esta teoria da conspiração foi criada em janeiro deste ano, por um utilizador do Agora Road’s Macintosh Cafe, o IlluminatiPirate. O tópico intitulado “Dead Internet Theory: Most of the Internet is Fake” explica que, hoje em dia, a Internet é altamente gerida por sistemas de Inteligência Artificial e está cheia de bots.

Tenho visto os mesmos tópicos, as mesmas imagens e as mesmas respostas vezes sem conta ao longo dos anos, a ponto de eu as ver como banais.

Disse IlluminatiPirate.

A teoria alega que a morte da Internet foi promovida por empresas que, em conjunto com os governos, pretendiam pressionar a presença de publicidade e coagir os utilizadores reais a comprar. Para os crentes, a teoria ganha força pela notória diferença entre a Internet de há uns anos e a de agora.

Pela constante sofisticação dos algoritmos, o que vemos online é maioritariamente resultado de sistemas de Inteligência Artificial, estando o conteúdo orgânico a ser deixado para trás. Apesar disso, a teoria menciona que, para já, ainda existe conteúdo online produzido por pessoas reais.