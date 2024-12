Task force do ChatGPT português com contrato até 2028

Como já é do conhecimento público, Portugal vai ter um estilo de ChatGPT, mais concretamente um LLM (large language model), que terá o nome de Amália. Esta segunda-feira foi lançado em Diário da República (DRE) o diploma que cria o comité de acompanhamento, terá contrato até 2028.

Presidente do ChatGPT português não irá auferir qualquer remuneração

O LLM português será desenvolvido por um consórcio colaborativo de centros de investigação ligados a universidades de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova e Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa), em articulação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Centro para a IA Responsável e deverá estar pronto no primeiro trimestre de 2026.

A resolução do Conselho de Ministros n.º 201/2024, de 30 de dezembro determinar que o Comité é constituído por peritos em Inteligência Artificial e presidido por uma personalidade de reconhecido mérito, a designar por despacho dos membros do Governo, não irá auferir qualquer remuneração, incluindo senhas de presença, nem abono.

O desenvolvimento de um LLM no domínio nacional vem afirmar a soberania de Portugal e reduzir a dependência face a LLM estrangeiros, garantindo a existência de um ativo digital ao serviço da sociedade portuguesa que seja:

(i) capaz de distinguir variantes da língua (como o português europeu e o português do Brasil);

(ii) preciso no processamento e na geração de conteúdo sobre elementos da cultura lusófona;

(iii) treinado com fontes de dados e métodos conhecidos, reduzindo a hipótese de potenciais enviesamentos nos resultados e nas respostas geradas pelo modelo.

O desenvolvimento do AMÁLIA - «Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial» -, o LLM Português, permitirá tirar partido dos avanços em sede de IA sem perda de identidade e de soberania de dados.

O Amália envolve um investimento de 5,5 milhões de euros, financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e um plano de desenvolvimento de 18 meses.

A AMA, I. P., é responsável pela gestão da iniciativa e pela disseminação do AMÁLIA, nomeadamente por assegurar as condições necessárias para assegurar a futura disseminação pelas entidades e organismos públicos que tenham interesse em usar ou disseminar o modelo dentro da sua rede de interlocutores públicos e privados. A FCT, I. P., é responsável pela operacionalização do desenvolvimento do AMÁLIA pela respetiva coordenação junto dos centros de investigação e inovação do ensino superior e ainda pela gestão da infraestrutura.

O mandato do Comité termina no final do ano de 2028.