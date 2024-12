Apple TV+ dá bónus de ano novo. Fim de semana de streaming gratuito para os originais

Após vários dias a prometer, eis que finalmente a Apple confirmou hoje que a Apple TV+ será gratuita para todos este fim de semana. Entre 4 e 5 de janeiro, os utilizadores podem ver todos os Apple Originals sem necessidade de subscrição.

Esta promoção de fim de semana gratuito ajudará a dar a conhecer o serviço no início do novo ano, com grandes lançamentos como a segunda temporada de Severance a começar no final deste mês.

Para transmitir gratuitamente, basta abrir a aplicação Apple TV numa plataforma compatível entre 4 e 5 de janeiro.

E para 2025?

A Apple TV+ entra em 2025 com um catálogo mais forte do que nunca (mais de 250 programas de televisão e filmes originais no total) e uma lista apetecível de novos títulos já anunciados, mas continua a ter dificuldades em obter uma audiência significativa. Embora a própria Apple não divulgue números, os originais da Apple só apareceram nas tabelas de streaming da Nielsen nos EUA algumas vezes em 2024.

O Apple TV+ está disponível em Portugal e oferece um período experimental gratuito de 7 dias, após o qual a assinatura mensal custa 9,99 €. Além disso, é possível partilhar a assinatura com até cinco membros da família através da funcionalidade de Partilha com a Família. 

Para quem adquire um dispositivo Apple, como um iPhone, iPad ou Mac, a Apple oferece 3 meses gratuitos de Apple TV+, desde que a oferta seja ativada no prazo de 90 dias após a compra.

Em 2024, a Apple TV+ continuou a expandir o seu catálogo com séries que conquistaram tanto a crítica quanto o público. Embora a Apple não divulgue oficialmente os números de visualizações, algumas produções destacaram-se pela sua popularidade e aclamação.

Aqui estão algumas das séries mais notáveis do ano:

Silo : Uma série de ficção científica que explora a vida de uma comunidade subterrânea num mundo pós-apocalíptico. A segunda temporada, lançada em 2024, expandiu o universo da série e aprofundou as suas intrigas.

: Uma série de ficção científica que explora a vida de uma comunidade subterrânea num mundo pós-apocalíptico. A segunda temporada, lançada em 2024, expandiu o universo da série e aprofundou as suas intrigas. Presumível Inocente : Este drama jurídico, protagonizado por Jake Gyllenhaal, tornou-se a série dramática mais vista na plataforma, levando à sua renovação para uma segunda temporada.

: Este drama jurídico, protagonizado por Jake Gyllenhaal, tornou-se a série dramática mais vista na plataforma, levando à sua renovação para uma segunda temporada. Matéria Escura : Baseada no romance de Blake Crouch, esta série de ficção científica explora universos paralelos e recebeu elogios significativos, garantindo a renovação para uma segunda temporada.

: Baseada no romance de Blake Crouch, esta série de ficção científica explora universos paralelos e recebeu elogios significativos, garantindo a renovação para uma segunda temporada. Slow Horses : A quarta temporada deste thriller de espionagem, estrelado por Gary Oldman, manteve a série entre as mais populares da Apple TV+, com uma classificação impressionante de 98% no Rotten Tomatoes.

: A quarta temporada deste thriller de espionagem, estrelado por Gary Oldman, manteve a série entre as mais populares da Apple TV+, com uma classificação impressionante de 98% no Rotten Tomatoes. Shrinking: Esta comédia dramática, com Jason Segel e Harrison Ford, conquistou o público com a sua abordagem sincera e humorística sobre a terapia e a vida pessoal dos terapeutas.

Estas são algumas de muitas produções. Atualmente a plataforma de streaming de vídeo conta com mais de 200 títulos.