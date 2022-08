Serra da Estrela: Copernicus revela que já arderam 16 mil hectares

Segundo o Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus, atualmente já arderam cerca de 16 mil hectares ardidos.

Já se passaram 7 dias e a Serra da Estrela e arredores continua a arder. O número de meios operacionais tem aumentado nas últimas horas, tendo chegado perto dos 1700 e aumentaram também o número de unidades de veículos terrestres e aéreos.

O Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus (EMS Copernicus) fornece a todos os intervenientes envolvidos na gestão de catástrofes naturais, em situações de emergência de origem humana e em crises humanitárias, informações geoespaciais atuais e precisas derivadas de teledeteção por satélite e completadas por fontes de dados abertos ou in situ disponíveis.

O EMS do Copernicus tem duas componentes:

uma componente de cartografia;

uma componente de alerta precoce.

A componente de cartografia do serviço (EMS do Copernicus - Cartografia) tem uma cobertura mundial e fornece aos intervenientes supracitados (sobretudo autoridades da Proteção Civil e agências de ajuda humanitária) mapas baseados em imagens de satélite.

A componente de alerta precoce do EMS do Copernicus consiste em três sistemas diferentes:

O Sistema Europeu de Sensibilização para as Inundações (EFAS), que fornece uma panorâmica das inundações em curso ou previstas na Europa com uma antecedência máxima de 10 dias.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que fornece informações em tempo próximo do real e históricas sobre incêndios florestais e regimes de incêndios florestais nas regiões da Europa, Médio Oriente e Norte de África.

O Observatório Europeu da Seca (EDO), que fornece informações relevantes em termos de seca e alertas precoces para a Europa.

Copernicus mostra tragédia na Serra da Estrela

Mais de 16 mil hectares arderam até esta sexta-feira à tarde no incêndio rural que lavra desde sábado na serra da Estrela, de acordo com o sistema de vigilância europeu Copernicus. O sistema permite destacar áreas ardidas, mas também ponto de fogo ativos.

Além da informação visual, é ainda possível fazer uma pesquisa pelas zonas de área ardida e saber quantos hectares de área foram consumidos pelo fogo.

De relembrar que o incêndio deflagrou na madrugada do dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, mas as chamas já se estenderam ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.