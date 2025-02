Segurança Social tem uma nova forma de pagamento

No sentido de tornar os pagamentos mais rápidos, cómodos e seguros, a Segurança Social disponibilizou um novo método. A partir de agora, é possível efetuá-los por transferência bancária para o IBAN virtual indicado no Documento de Pagamento.

Este método torna o processo "mais simples e eficiente", permitindo que os cidadãos e empresas façam os pagamentos de forma rápida, cómoda e segura.

Para cada documento de pagamento emitido é gerada uma referência de IBAN, que é utilizada uma única vez para o pagamento do valor nele indicado. O IBAN passa a constar não só nos documentos de pagamento emitidos pelos cidadãos, como nos que são disponibilizados automaticamente pela Segurança Social.

Escreveu a entidade, numa publicação.

Para aceder ao Documento de Pagamento, os cidadãos e as empresas devem entrar na Segurança Social Direta, aceder ao menu Conta Corrente, selecionar Pagamentos à Segurança Social e clicar em Consultar valores a pagar e emitir documentos de pagamento.

Governo está a conduzir uma transformação digital da Segurança Social

Conforme recordado pela imprensa, durante a última audição regimental, a ministra do Trabalho tinha indicado que o Governo quer "continuar a aprofundar a transformação digital da Segurança Social".

Assim sendo, vai "lançar nos próximos meses um programa que reduz as filas de espera ao nível do atendimento", "reforçar o combate aos pagamentos indevidos" e "implementar a opção de pagamentos à Segurança Social por MB Way", anunciou a ministra, na altura, referindo que esta última medida vai ser antecipada, dado que estava prevista "para o próximo ano".