Segurança Social: já pode pedir online o documento para cuidados de saúde

A Segurança Social acaba de dar mais um passo na digitalização dos seus serviços: o Documento Portátil S1 já pode ser pedido totalmente online.

A partir de agora, os cidadãos podem submeter o pedido, enviar documentos, acompanhar o estado do processo e obter o certificado diretamente na plataforma da Segurança Social Direta... tudo sem deslocações.

Este documento é essencial para quem vive ou trabalha no estrangeiro, já que garante acesso a cuidados de saúde no país de residência, mesmo estando inscrito no sistema português.

Segurança Social: Para quem é o S1?

O Documento Portátil S1 destina-se, sobretudo, a:

Trabalhadores no estrangeiro

Trabalhadores transfronteiriços

Pensionistas

Funcionários públicos deslocados

Familiares a cargo

Na prática, permite que estas pessoas tenham assistência médica no país onde vivem, nas mesmas condições que os residentes locais.

Como fazer o pedido?

O processo é simples e 100% digital:

Aceder à Segurança Social Direta

Ir ao menu Doença

Selecionar Assistência médica no estrangeiro

Escolher Documento Portátil S1

Submeter o pedido online

Depois disso, é possível acompanhar todo o processo até à emissão do documento.

Com esta novidade, a Segurança Social elimina papelada e deslocações, tornando o processo mais rápido, simples e acessível, especialmente importante para quem está fora de Portugal.