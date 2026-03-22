Segurança Social: já pode pedir online o documento para cuidados de saúde
A Segurança Social acaba de dar mais um passo na digitalização dos seus serviços: o Documento Portátil S1 já pode ser pedido totalmente online.
A partir de agora, os cidadãos podem submeter o pedido, enviar documentos, acompanhar o estado do processo e obter o certificado diretamente na plataforma da Segurança Social Direta... tudo sem deslocações.
Este documento é essencial para quem vive ou trabalha no estrangeiro, já que garante acesso a cuidados de saúde no país de residência, mesmo estando inscrito no sistema português.
Segurança Social: Para quem é o S1?
O Documento Portátil S1 destina-se, sobretudo, a:
- Trabalhadores no estrangeiro
- Trabalhadores transfronteiriços
- Pensionistas
- Funcionários públicos deslocados
- Familiares a cargo
Na prática, permite que estas pessoas tenham assistência médica no país onde vivem, nas mesmas condições que os residentes locais.
Como fazer o pedido?
O processo é simples e 100% digital:
- Aceder à Segurança Social Direta
- Ir ao menu Doença
- Selecionar Assistência médica no estrangeiro
- Escolher Documento Portátil S1
- Submeter o pedido online
Depois disso, é possível acompanhar todo o processo até à emissão do documento.
Com esta novidade, a Segurança Social elimina papelada e deslocações, tornando o processo mais rápido, simples e acessível, especialmente importante para quem está fora de Portugal.