SAPO é distinguido como marca recomendada em 2025

O SAPO, portal do qual o Pplware faz parte enquanto parceiro, acaba de ser reconhecido como Marca Recomendada 2025, de acordo com o mais recente relatório publicado pela Consumers Trust, onde surge em primeiro lugar na categoria “Sites de Notícias, Jornais e Revistas”.

O selo Marca Recomendada é, sublinhe-se, o mais importante indicador de confiança e de reputação atribuído anualmente em Portugal, resultando exclusivamente das avaliações de satisfação feitas pelos consumidores, através do Portal da Queixa, e refletindo, como tal, a experiência real dos clientes nos últimos 12 meses.

Resultado do apoio excecional prestado aos seus utilizadores, este é já o quarto ano consecutivo em que o SAPO recebe este galardão. No ranking, o SAPO surge como sendo o único site a merecer este reconhecimento na categoria “Sites de Notícias, Jornais e Revistas”, com um destacado Índice de Satisfação de 90.1, acima do valor obtido no ano anterior.

Esta distinção, que confirma o lugar do SAPO nas preferências e nos hábitos diários dos portugueses, vem coroar um ano notável para a marca, que voltou a ser o site português mais visitado com mais de 120 milhões de pageviews em cada mês e uma média mensal de 3 milhões de utilizadores.

O ano de 2024 posicionou o SAPO como uma marca de destaque incontornável no digital em Portugal, demonstrando a sua capacidade de evoluir e inovar, enquanto se mantém fiel ao seu papel como líder na informação e no entretenimento online.