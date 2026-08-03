Sabia que pode ganhar dinheiro com o MB WAY?

O MB WAY já faz parte do dia a dia de milhões de portugueses, seja para pagar no café, dividir a conta com os amigos ou fazer compras online. Contudo, há uma funcionalidade que muitos utilizadores ainda não conhecem: é possível receber dinheiro de volta.

Chama-se MB WAY UP! e, dentro da app, em baixo, apresenta desafios e parcerias que devolvem uma percentagem do valor gasto sempre que o pagamento é feito com MB WAY.

Basta aceitar o desafio antes de pagar e o cashback é automaticamente creditado em saldo UP!, ficando disponível para ser usado ou levantado mais tarde.

Como funciona na prática

O processo é simples e não exige cartões adicionais nem registos complicados. Além dos cashbacks imediatos, o utilizador pode abrir a app, aceder à secção UP!, e escolher um dos desafios disponíveis.

Nada muda na forma de pagar, continuando a ser um pagamento MB WAY normal.

Depois da compra, chega um voucher digital à app, normalmente poucas horas depois, com o valor do cashback ganho.

Os parceiros e as percentagens, que podem ser consultados aqui ou dentro da app, variam ao longo do ano. Há ofertas mais estáveis, ligadas a postos de combustível, restaurantes ou transportes públicos, e campanhas temporárias associadas a datas especiais, como o regresso às aulas ou festivais de música.

As vantagens de aderir

A principal vantagem do MB WAY UP! é poupar sem esforço extra. Quem já usa o MB WAY no dia a dia não precisa de alterar hábitos nem de recorrer a cartões de fidelização adicionais para começar a acumular cashback. Basta estar atento às parcerias e aos desafios disponíveis na app.

Outro ponto a favor é a variedade de parceiros, que abrange áreas tão diferentes como combustíveis, tecnologia, moda, bilheteira de eventos ou viagens, o que aumenta as hipóteses de encontrar uma oferta útil para as compras que já estavam planeadas.

Além disso, como todo o processo acontece dentro da própria app, não há necessidade de guardar comprovativos ou recibos à parte.

O que é preciso ter em atenção

Sobre o cashback no MB WAY importa saber que para resgatar o saldo e transferi-lo para a conta bancária é necessário acumular, pelo menos, 10 euros.

Além disso, antes de contar com o dinheiro do cashback, vale a pena confirmar alguns aspetos:

O prazo de validade da campanha , uma vez que muitas ofertas são temporárias;

, uma vez que muitas ofertas são temporárias; O valor mínimo de compra que algumas exigem para o cashback se aplicar;

que algumas exigem para o cashback se aplicar; O facto de o valor poder ficar pendente durante alguns dias antes de passar para saldo disponível, dependendo do parceiro.

Apesar de o cashback do MB WAY ser uma daquelas vantagens que podem passar despercebidas, pode traduzir-se em poupança real ao longo do ano.