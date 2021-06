Renovação do Cartão de Cidadão com apoio por videochamada

Portugal continua a apostar bastante na transição para o digital. Muitos dos serviços do Estado estão agora online, sendo possível realizar as mais diversas ações.

Os serviços de ativação de Chave Móvel Digital, Alteração de Morada no Cartão de Cidadão e Renovação de Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos, que podem ser realizados online no portal de serviços públicos ePortugal.gov.pt, passam agora a disponibilizar, com marcação, um canal de apoio por videochamada.

Como renovar o Cartão de Cidadão com apoio por videochamada?

Os cidadãos que necessitem de ajuda para realizar serviços públicos online através do portal ePortugal, já podem agendar uma sessão por videoconferência para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas.

Este tipo de apoio passa a estar disponível em três serviços, estando previsto o seu alargamento a mais serviços ao longo deste ano.

Os serviços a disponibilizar apoio por videochamada são:

Para agendar este apoio, deve aceder ao serviço pretendido e clicar no botão “Suporte” no lado direito da página.

Após o preenchimento do formulário de agendamento é enviado um e-mail de confirmação para finalizar o pedido. Depois é enviado um segundo e-mail com o link de acesso à videochamada e os requisitos para a realização do serviço.

No dia escolhido para a renovação do cartão de cidadão é enviado um e-mail 15 minutos antes do início da videochamada. Após a validação, irá receber um novo email com toda a informação necessária.

Em breve será possível realizar mais serviços com apoio por videochamada. Segundo o que foi revelado, será possível:

Revalidar carta de condução;

Marcar uma consulta no centro de saúde;

Pedir o certificado de registo criminal de pessoas singulares;

Associar atributos empresariais com o sistema de certificação de atributos profissionais, entre outros.

ePortugal