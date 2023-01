Redes sociais: Uso compulsivo pode trazer problemas sexuais?

O tempo que muitas pessoas passam nas redes sociais é assustador. Além disso, são desenvolvidos comportamentos que podem ter os mais diversos impactos no dia a dia.

Mas será que o uso compulsivo das redes sociais pode aumentar o risco para problemas sexuais? Saiba o que diz um estudo português.

Estudo português relaciona o uso das redes sociais com problemas sexuais

Um estudo do ISPA - Instituto Universitário de Lisboa concluiu que o uso "mais compulsivo" das redes sociais pode aumentar a probabilidade de virem a existir problemas sexuais nos homens e nas mulheres.

Segundo o estudo, relativamente aos homens, constatou-se um maior risco de disfunção erétil e de insatisfação sexual. Já relativamente às mulheres, o uso compulsivo das redes sociais aumenta o risco de dificuldades na excitação e no orgasmo, assim como de insatisfação sexual e dor durante as relações sexuais, disse à agência Lusa o investigador, que publicou recentemente a investigação no boletim científico Journal of Sexual Medicine.

Rui Miguel Costa considera que é necessário uma moderação do uso das redes sociais e que os utilizadores "comecem a ganhar consciência de que há um efeito tóxico na sua utilização excessiva, como acontece com o álcool, o tabaco, que pode levar a perturbações emocionais, causar sentimentos de solidão, mesmo em pessoas que têm relações ótimas".

Ainda relativamente ao trabalho realizado, o investigador disse que "algo tem que ser investigado no futuro", e que o estudo aponta para a possibilidade da dependência das redes sociais reduzir a atenção dada ao parceiro ou à parceira, criando sensações de afastamento emocional, com impacto negativo na função sexual.