Rede 5G já alcança 1.662 cidades em todo o mundo, segundo relatório

O tema da conetividade 5G tem sido vastamente abordado e o mercado dos smartphones também já está cada vez mais recheado de opções. Em Portugal, a implementação da rede de próxima geração está com algumas demoras, derivadas de diversos fatores.

No entanto, segundo um recente relatório da empresa Viavi Solutions, o serviço 5G já alcançou até ao momento 1.662 cidades em todo o mundo.

Rede 5G já alcança 1.662 cidades de todo o mundo

A Viavi Solutions divulgou nesta segunda-feira (28) uma nova pesquisa onde mostra o ritmo bem lançado da implementação da rede 5G nas regiões.

Segundo os dados apurados, atualmente são já 1.662 cidades em 65 países distribuídos por todo o planeta que contam com o serviço da internet ultra rápida. Este valor representa um aumento de mais de 20% em 2021 até ao momento, segundo o relatório “The State of 5G” da Viavi. Só desde o início do ano, o serviço 5G já se encontra em mais 4 países (Peru, Rússia, Uzbequistão e Chipre) e 301 cidades.

Os países com mais cidades abrangidas por esta conetividade são a China com 374, os EUA com 284 e as Filipinas com 95. Este último país superou já a Coreia do Sul que tem 85 cidades com 5G.

Já no que respeita às regiões, a Ásia lidera com 641 cidades, seguida pela Europa, Médio Oriente e África com 623. Por sua vez, a região das Américas está na terceira posição com 398 cidades.

Velocidade da rede pode variar consoante as regiões

Com a implementação dos serviços comerciais 5G nos quatro novos países, mais de 1/3 dos países em todo o mundo têm agora pelo menos uma cidade com a rede 5G ativa. No entanto, e como seria de prever, a qualidade e a velocidade da ligação pode variar significativamente de região para região.

De acordo com Sameh Yamany, diretor de tecnologia da Viavi:

Apesar de estarmos a assistir a um salto significativo de implementação de redes, nem todas as tecnologias 5G são criadas da mesma forma. As redes que operam em frequências de banda baixa, média e alta têm um desempenho muito diferente em termos de alcance e taxa de transferência, o que aumenta a importância da garantia e otimização da rede para cumprir consistentemente a promessa do 5G.

Em Portugal continuamos, contudo, a aguardar pela cobertura da Internet super rápida, já muito aguardada por vários utilizadores e empresas nacionais.