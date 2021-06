Um grupo que acaba por consumir apps nos smartphones e nos tablets Android são as crianças. Seja nos seus equipamentos próprios ou nos dos pais, as aplicações são instaladas, muitas vezes sem qualquer controlo ou limitações.

A Google quer ajudar neste processo e, por isso, criou uma área nova na Play Store dedicada às crianças. O espaço tem uma atenção especial da criadora do Android, que aqui agrupa as principais apps para este sistema.

A Play Store está recheada de apps que se dizem adequadas às crianças e aos mais novos. Claro que muitas vezes estas não são minimamente adequadas e têm demasiada publicidade e compras integradas para enganar os mais novos, menos inexperientes.

Para limitar esta atuação, a Google criou na loja do Android uma nova área. Esta foca-se em agrupar num único espaço virtual as principais ofertas para crianças no Android, com uma curadoria importante, para eliminar tudo o que possa não interessar ao utilizador.

Para além da área geral, a Google resolveu também criar áreas temáticas para estas apps. Assim torna-se mais simples aos utilizadores encontrar as apps e jogos que pretendem instalar e usar nos smartphones ou tablet.

Estas áreas dividem-se em 6 temas distintos, para ajudar os utilizadores a identificarem as apps que pretendem escolher. São temas adequados às crianças e ajudam os pais a aceder diretamente aos grupos mais ajustados às suas crianças.

Mas porque nem sempre os pais sabem conseguem identificar as apps e jogos mais adequados, a Google dá ainda mais uma ajuda. Assim, dividiu esta área da Play Store em 3 faixas etárias. Disponibiliza então opções até aos 5 anos, dos 6 aos 8 e dos 9 aos 12.

Com esta alteração que a Google fez na loja de apps do Android, tudo fica mais simples para os pais. Encontram as apps e jogos que querem ter nos seus smartphones, com a garantia de que estas são filtradas e escolhidas com muita atenção e cuidado.