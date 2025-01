Raspberry Pi 5 disponível com 16 GB de RAM e preço “louco”

O mini PC Raspberry Pi é o mais popular no seu segmento. Com uma pequena, mas poderosa placa, é possível ter um autêntico mini servidor com os mais diversos serviços. Depois da versão low cost, está agora disponível um Raspberry Pi 5 com 16 GB de RAM.

O Raspberry Pi é um popular mini-computador que rapidamente cativou os utilizadores graças ao seu pequeno tamanho e enorme potencial, já para não falar do facto de ser um equipamento compacto e barato que podemos levar para qualquer lado. Desde 2023 estava no mercado o Raspberry Pi 5, mas agora foi lançado uma versão ainda mais poderosa.

A nova versão do Raspberry Pi 5 está agora disponível com 16GB de RAM. De referir que a versão low cost tem apenas 2GB de RAM e a versão original pode ser adquirida com 4 GB e 8 GB. Segundo a Fundação Raspberry PI, a versão otimizada D0 do processador de aplicação Broadcom BCM2712 inclui suporte para memórias superiores a 8 GB.

Especificações do Raspberry Pi 5 de 16 GB

Chip : Broadcom BCM2712D0, quad-core, 2,4 GHz, 64 bits, GPU VideoCore VII de 800 MHz

: Broadcom BCM2712D0, quad-core, 2,4 GHz, 64 bits, GPU VideoCore VII de 800 MHz RAM : 16 GB de memória LPDDR4X-4267

: 16 GB de memória LPDDR4X-4267 Armazenamento : suporte a cartão microSD

: suporte a cartão microSD Conectividade sem fio : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 / BLE

: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 / BLE Conectividade com fio : USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), Gigabit Ethernet, HDMI 4Kp60 (2)

: USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), Gigabit Ethernet, HDMI 4Kp60 (2) Conectores : 4-lane MIPI para câmeras ou telas (2), PCIe 2.0, UART , RTC, GPIO de 40 pinos

: 4-lane MIPI para câmeras ou telas (2), PCIe 2.0, UART , RTC, GPIO de 40 pinos Dimensões: 85 x 56 mm

Relativamente ao preço, o novo Raspberry Pi 5 de 16 GB foi lançado por 120 dólares, ou seja, cerca de €116,47 à taxa de câmbio atual.