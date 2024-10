PSP lança campanha “Bullying é para fracos” nas escolas e nas redes sociais

Infelizmente, o bullying e o cyberbullying são uma realidade entre os mais novos. A escola pode ser o local para se tentar minimizar este tipo de comportamentos e, nesse sentido, a PSP lançou uma campanha que começa hoje.

134 situações de ‘bullying’ no ano letivo 2023/24

A operação "Bullying é para fracos" vai começar esta segunda-feira nas escolas de todo o país. Segundo a PSP, a luta contra o 'bullying' tem de ser "diária e constante". Além das ações presenciais nas escolas, será também lançada uma campanha nas redes sociais para aumentar o conhecimento sobre estes fenómeno e fomentar a sua rejeição.

Segundo o comunicado da PSP, no ano letivo 2023/24, nas mais de 2.900 ocorrências criminais registadas pelas equipas do Programa Escola Segura (EPES), 134 estão relacionadas com situações de ‘bullying’ e 30 com casos de ‘cyberbullying’.

Esta campanha da PSP decorre até dia 25 de outubro e abrange os estabelecimentos de ensino do 1.º ao 3.º ciclos, assim como do ensino secundário, envolvendo crianças e jovens dos seis aos 18 anos de idade.