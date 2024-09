A luta de Elon Musk contra Alexandre de Moraes parece ter finalmente chegado perto do fim. Depois de semanas de trocas de acusações e recusas de cumprir algumas regras e imposições, há finalmente uma aparente vontade de estar segundo as regras. Assim, e do que se sabe, Elon Musk desistiu da batalha e o X prepara-se para voltar ao Brasil.

Elon Musk desistiu da batalha

Após três semanas de desafio, a rede social propriedade de Elon Musk, o X, capitulou inesperadamente perante o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Numa mudança dramática, os advogados do X anunciaram que a empresa cumpriu as ordens de remoção de contas consideradas uma ameaça à democracia. Isto aconteceu depois de Musk ter declarado repetidamente que não iria seguir o que chamou de “censura ilegal” por parte do tribunal.

Durante semanas, Musk recusou-se a seguir ordens judiciais, fechando até os escritórios do X no Brasil e recusando-se a pagar as pesadas multas. O mais alto tribunal do Brasil respondeu bloqueando o acesso à plataforma em todo o país. No entanto, e agora, a equipa jurídica do X informou o tribunal sobre a sua conformidade, sinalizando a inversão da posição anterior de Musk e da empresa.

A plataforma, que já foi campo de batalha para a defesa da liberdade de expressão de Elon Musk, é agora um símbolo da sua retirada. Os advogados do X confirmaram a remoção de contas sinalizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, figura proeminente no Brasil para regular os conteúdos online. Estas contas, afirmou o tribunal, representavam uma ameaça direta às instituições democráticas do Brasil.

X prepara-se para voltar ao Brasil

O X aceitou ainda as exigências adicionais, incluindo o pagamento de multas e a nomeação de um novo representante da empresa no Brasil. Apesar destas medidas, o Supremo Tribunal Federal do Brasil declarou que X ainda não apresentara toda a documentação necessária, dando à empresa cinco dias para cumprir.

Este desenvolvimento desfere um rude golpe na imagem cultivada por Elon Musk, como um defensor acérrimo da liberdade de expressão. Marca ainda uma vitória notável para o Supremo Tribunal do Brasil, especialmente para o juiz de Moraes. O juiz ganhou reputação pela sua postura agressiva na regulação do discurso online.

Com mais de 20 milhões de utilizadores brasileiros, o bloqueio prolongado do X criou uma abertura para os seus rivais ganharem quota de mercado. A cada dia que o X fica offline no Brasil, arrisca perder receitas e utilizadores para os concorrentes Threads e a Bluesky.